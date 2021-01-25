《談國論企－黎偉成》拜登優先戰疫宜與中國合作

《談國論企》美國第４６屆總統拜登上任首日迅簽的行政指令，最首要推出的是包括在美甚

至與國際組織防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９政策，政策對策。只要成功防控惡疫，美國政府才

能夠確確切切的保護好美國人民的生命，可以踏踏實實、真真正正的重啟經濟，化解當前的危困

；同樣重要的，是拜登如如能破冰與中國共同防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，更會有利抗疫和

重啟經濟，回復國際社會秩序，乃全人類的福祉也。



＊要防控惡疫取得美國才能重啟經濟＊



除了特朗普下下層劣人，幾乎全世界人類都認同（一）「戰疫」，即與惡疫決戰，是拜登在

２０２１年１月２０日宣誓後便馬上在白宮橢圓形辦公室簽署的１７項行政指令重點之重，所涉

項目在內政方面主要有（Ｉ）要求「美國人戴口罩至少１００天，所有人在聯邦建築物內須戴口

罩並保持社交距離」，乃必須之舉，因（ｉ）美國無疑已開始有抗疫疫苗接種，但數量未如預期

，更重要的是新疫苗效應未明，副作用卻頗不少和嚴重，故在現階段絕對不容以接種疫苗便算數

，採取以戴口罩等做法積極防控，始為上策。

絕對不容忽視的，是（ｉｉ）「增設防疫協調專員，直接向拜登報告」，和美國國家過敏症

和傳染病研究所所長福奇重新被重用，可見拜登的「戰疫」強烈決心與信心。

對國際方面，為（ＩＩ）拜登「叫停美國退出世衛進程，任命福奇領導美國駐世衛代表團」

，此一做法使美國還繼續留在世衛組織，並未正式退出，故福奇在１月２１日還可以出席世衛執

委會議，並表示「美國將重啟與世衛常態性合作，履行對世衛的財務承諾，並加入新冠疫苗實施

計劃ＣＯＶＡＸ」，我視之為拜登讓美國重返人性的其中一個重要標誌。

同樣重要的是（ＩＩＩ）中國外交部發言人華春瑩於１月２１日的回應，為「歡迎美方重返

世衛組織，願同美國及其他國家合作」，是積極和正面的示意。中國是世衛的重要成員國，和世

衛有密切的聯繫及合作，在本國防控新冠肺疫取得廣為認受和讚許的成績，使經濟得以復甦甚至

穩中有進發展，更是全球第二大經濟體系，如中美可以在「戰疫」上合作，甚至經貿、科技等許

許多多方面重返特廝所破壞的正軌，當為佳事。

中美的合作，還有（二）在氣候問題。拜登要「美國重新加入《巴黎氣候協定》」，乃對特

朗普之攬炒作出堅決的否定。因特朗普在氣候問題的惡思劣行，不僅對中國以及美國的盟友，更

對其上一任的美國總統奧巴馬所推行的任何重大政策作出全盤否定，特別是對全人類之今天以至

下一代的福祉的有十分重大的傷害，是要撥特朗普之亂而反正，把完全癲倒了的事情完完全全的

癲倒過來。

由是我相信中美短期是可以起碼在防控惡疫和全球氣候問題，有較為密切的聯繫和合作，果

如是，如經貿、科技等其他問題，亦可以逐步有序地破解特朗所造成的種種和重重的「布雷」。



＊重新加入巴黎氣候協議對人類造好事＊



至於（三）經濟，拜登所簽的行政指令，著默甚少，只有「延長驅逐暫緩令和抵押贖回暫緩

令至３月３１日」，和「延長暫緩償還助學貸款及利息至９月３０日」，是可以預期和理解的，

理由是拜登已提出１﹒９萬億美元的刺激經濟方案，所涉的內容和事項相當廣泛，現時要待美國

國會的審議，故沒有必要作重點。

反而拜登十分重視（四）移民問題，所簽的包括有「加強「追夢人」計劃（ＤＡＣＡ）」、

「取消對７個穆斯林國家的入境禁令」、「暫停加強移民執法」、「叫停修建美墨邊境牆」和「

事緩違返逃離內離的利比里亞人至２０２２年６月３０日」。美國歷來就是一個移民國家，包括

過去、現在甚至將來站在美國政壇上的頂尖位置的人，上一輩絕大部分都是從世界不同國家或地

區移到美國，尊重和善待種種不同理由的移民，該是美國其中一個重點精神和原則。拜登此舉

，暗地裏給特朗普打了一記悶棍。

當下最是重要的，是要打好防控新冠肺疫這一場史上重大的「戰疫」，拜登才可以放手逐步

有序地重啟經濟，才有復甦希望。擺在拜登眼前的爛攤子實在多得恐怖，需要很大的魄力、才能

及耐性處理，如取得成功，對美國，對全世界，都是好事。《資深財經評論員 黎偉成》

，。０女月（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

