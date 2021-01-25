《異動股》騰訊開漲逾２％，獲花旗升一成九目標至８７６元

《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）開升２﹒３２％，報７０７元破頂，以現

價計，該股暫連升４日，累計升幅７﹒９４％。該股成交約１２４萬股，涉資８﹒７６億元。

花旗發表報告，將騰訊目標價由７３４元上調１９％至８７６元。預計微信應用生態系統日

趨強大，看好未來十年前景，可從搜索、交易和視頻社交等多方面獲得利潤。

另外，外媒《彭博》引述知情人士報道，騰訊已獲得大額貸款用於增持環球音樂的股權，承

銷商已邀請銀行向其提供１３億歐元４年期貸款，用於收購環球音樂額外１０％股份。

現時，恆生指數報２９６７７，升２２９點或升０﹒７８％，主板成交９２﹒５０億元。國

企指數報１１７４８，升７１點或升０﹒６１％。恆生科技指數報９８４１，升７５點或升０﹒

７７％。

即月期指新報２９６２６，升１６５點，低水５１點。即月國指期貨報１１７６２，升９３

點，高水１３點。即月科指期貨新報９８２０，升９５點，低水１７點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊（００７００） ７０７﹒００元 升２﹒３２％

小米（０１８１０） ２９﹒４５元 跌１﹒１７％

美團（０３６９０） ３８４﹒６０元 升１﹒１６％

京東（０９６１８） ３７０﹒００元 升１﹒３１％

阿里（０９９８８） ２５２﹒６０元 升０﹒８０％

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（ｐｌ）

