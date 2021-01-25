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即市新聞

25/01/2021 09:23

《異動股》騰訊開漲逾２％，獲花旗升一成九目標至８７６元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）開升２﹒３２％，報７０７元破頂，以現
價計，該股暫連升４日，累計升幅７﹒９４％。該股成交約１２４萬股，涉資８﹒７６億元。
　　花旗發表報告，將騰訊目標價由７３４元上調１９％至８７６元。預計微信應用生態系統日
趨強大，看好未來十年前景，可從搜索、交易和視頻社交等多方面獲得利潤。
　　另外，外媒《彭博》引述知情人士報道，騰訊已獲得大額貸款用於增持環球音樂的股權，承
銷商已邀請銀行向其提供１３億歐元４年期貸款，用於收購環球音樂額外１０％股份。
　　現時，恆生指數報２９６７７，升２２９點或升０﹒７８％，主板成交９２﹒５０億元。國
企指數報１１７４８，升７１點或升０﹒６１％。恆生科技指數報９８４１，升７５點或升０﹒
７７％。
　　即月期指新報２９６２６，升１６５點，低水５１點。即月國指期貨報１１７６２，升９３
點，高水１３點。即月科指期貨新報９８２０，升９５點，低水１７點。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　７０７﹒００元　　　升２﹒３２％
　　小米（０１８１０）　　　　２９﹒４５元　　　跌１﹒１７％
　　美團（０３６９０）　　　３８４﹒６０元　　　升１﹒１６％
　　京東（０９６１８）　　　３７０﹒００元　　　升１﹒３１％
　　阿里（０９９８８）　　　２５２﹒６０元　　　升０﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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