《外匯達仁－盧楚仁》小心呢隻黑天「俄」

《外匯達仁》俄羅斯反對派領袖納瓦尼回國迅即被拘捕，引發俄羅斯出現罕有大規模示威，

據媒體報道，上周六（２３日）俄羅斯超過６０個城市共爆發了多達９０場示威，要求政府釋放

納瓦尼，部分示威活動更演變成警民衝突，至少有３０００名示威者及記者被捕。過去在普京管

治下的俄羅斯，爆發這麼大規模的示威活動實屬罕見。



我在８７年尾入行，入行不久在８９年１１月就遇上柏林圍牆拆除，及東歐和蘇聯的共產政

權紛紛倒台的大行情。當時歐洲的地緣政治帶來西德馬克出現劇烈波動。正當歐洲亂過亂世佳人

的時候，索羅斯在９２年９月趁機狙擊英鎊。回想起這三年，歐洲貨幣確實出現翻天覆地的劇烈

波動。



不管由前蘇聯以至今日的俄羅斯，都對金融市場有著一定的影響性。如０８年８月，俄羅斯

攻打格魯吉亞，就令到歐元下跌超過１０００點。１４年俄羅斯攻打烏克蘭東部也令歐元下跌超

過３０００點。而當時歐盟和美國同時宣布向這個產油大國俄羅斯制裁，油價受到間接影響也暴

跌６６美元。



正所謂星星之火可以燎原，更何況俄羅斯過去罕有爆發如此大規模反政府示威活動，作為投

資者不能不防俄羅斯局勢惡化帶來歐洲金融市場的動盪。另一方面，美國民主黨籍的拜登上台其

實也對俄羅斯不利。四年多前的美國大選，民主黨不斷指責俄羅斯干預令共和黨的特朗普可以爆

冷擊敗希拉莉，繼而再引發通俄門事件。所以在美國政壇上十分明顯，共和黨和民主黨對俄羅斯

的態度十分極端，相信拜登政府對俄羅斯態度會比起奧巴馬政府更為強硬。記得去年在競選時，

拜登在辯論時嘲諷特朗普是俄羅斯的小狗，從說話中便可知拜登對俄羅斯恨之入骨。



現在俄羅斯局勢開始出現混亂，若普京不釋放反對派領袖納瓦尼，那麼拜登歐盟便有藉口向

俄羅斯作出嚴厲制裁，那麼俄羅斯的局勢便有機會惡化下去。這或會對歐元產生負面影響。另一

方面，若拜登或耶倫短期內推出富人稅及調高最低工資方案的話，那麼在美元利好之下亦有機會

令歐元受壓。現階段歐元兌美元是否見頂轉弱，其實已到了關鍵時刻，故需密切留意上述因素會

否持續發酵令歐元出現變化。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

