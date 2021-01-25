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25/01/2021 09:42

《異動股》港交所升３％破頂，合資格科創板股票下月起納滬深港通

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）升３﹒４３％，報５２８元，盤中最高
見５２９﹒５元破頂，成交約１２３萬股，涉資６﹒４６億元，主動買盤６９％。
　　港交所指，合資格的上海證券交易所（上交所）科創板股票將於２月１日（星期一）起納入
滬深港通股票範圍。依照此前滬深港三所就滬深港通股票範圍安排達成的共識，科創板上市公司
股票屬於上證１８０、上證３８０指數成分股或其Ｈ股在香港上市的Ａ＋Ｈ股公司，該股票將根
據滬深港通現行安排調入滬股通股票範圍。同時，其對應的Ｈ股將根據滬深港通現行安排調入港
股通股票範圍。
　　現時，恆生指數報２９７０３，升２５６點或升０﹒８７％，主板成交３３６﹒１１億元。
國企指數報１１７７６，升９９點或升０﹒８５％。恆生科技指數報９８８４，升１１８點或升
１﹒２１％。
　　即月期指新報２９７０７，升２４６點，高水３點。即月國指期貨報１１７７９，升１１０
點，高水２點。即月科指期貨新報９８７２，升１４７點，低水９點。
　　上證綜合指數報３５９９，跌７點或跌０﹒１９％，成交７７４﹒０４億元人民幣。深證成
份指數報１５６１５，跌１３點或跌０﹒０９％，成交１０４７﹒８１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　（００３８８）　　５２８﹒０００元　　　升３﹒４３％
　　海通國際（００６６５）　　　　２﹒４６０元　　　跌１﹒２０％
　　民銀資本（０１１４１）　　　　０﹒１２１元　　　升１﹒６８％
　　中信証券（０６０３０）　　　１８﹒５８０元　　　跌１﹒８０％

　　招商證券（０６０９９）　　　１３﹒６４０元　　　升１﹒９４％
　　光大證券（０６１７８）　　　　７﹒６１０元　　　跌１﹒４２％
　　海通證券（０６８３７）　　　　７﹒２９０元　　　跌０﹒１４％
　　中國銀河（０６８８１）　　　　５﹒１４０元　　　跌１﹒１５％
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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