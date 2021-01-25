《異動股》港交所升３％破頂，合資格科創板股票下月起納滬深港通

《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）升３﹒４３％，報５２８元，盤中最高

見５２９﹒５元破頂，成交約１２３萬股，涉資６﹒４６億元，主動買盤６９％。

港交所指，合資格的上海證券交易所（上交所）科創板股票將於２月１日（星期一）起納入

滬深港通股票範圍。依照此前滬深港三所就滬深港通股票範圍安排達成的共識，科創板上市公司

股票屬於上證１８０、上證３８０指數成分股或其Ｈ股在香港上市的Ａ＋Ｈ股公司，該股票將根

據滬深港通現行安排調入滬股通股票範圍。同時，其對應的Ｈ股將根據滬深港通現行安排調入港

股通股票範圍。

現時，恆生指數報２９７０３，升２５６點或升０﹒８７％，主板成交３３６﹒１１億元。

國企指數報１１７７６，升９９點或升０﹒８５％。恆生科技指數報９８８４，升１１８點或升

１﹒２１％。

即月期指新報２９７０７，升２４６點，高水３點。即月國指期貨報１１７７９，升１１０

點，高水２點。即月科指期貨新報９８７２，升１４７點，低水９點。

上證綜合指數報３５９９，跌７點或跌０﹒１９％，成交７７４﹒０４億元人民幣。深證成

份指數報１５６１５，跌１３點或跌０﹒０９％，成交１０４７﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ５２８﹒０００元 升３﹒４３％

海通國際（００６６５） ２﹒４６０元 跌１﹒２０％

民銀資本（０１１４１） ０﹒１２１元 升１﹒６８％

中信証券（０６０３０） １８﹒５８０元 跌１﹒８０％



招商證券（０６０９９） １３﹒６４０元 升１﹒９４％

光大證券（０６１７８） ７﹒６１０元 跌１﹒４２％

海通證券（０６８３７） ７﹒２９０元 跌０﹒１４％

中國銀河（０６８８１） ５﹒１４０元 跌１﹒１５％

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（ｎｓ）

