《異動股》恒大汽車升幅擴至４０％，向六投資者配股籌２６０億元

《經濟通通訊社２５日專訊》恆大汽車（００７０８）Ｈ股現價升４０﹒４７％，報４２元

，該股成交約３２４８萬股，涉資１２﹒５２億元。

恆大汽車 折讓近一成配售約９﹒５億股，集資２６０億元，是次引入的６名投資者當中，

華人置業 （００１２７）大股東、劉鑾雄妻子「甘比」陳凱韻斥資３０億元認購。

該集團指，每股發行價較上周五收報２９﹒９元折讓約９％，而所發行新股佔擴大後股本約

９﹒７４％，當中深圳綜合企業京基集團董事長陳華、內地房地產商中洲集團創辦人黃光苗、從

事大宗貿易及私募股權王開國及資產總額５００億元的深圳翠林集團董事長王忠明各斥５０億元

，各認購約１﹒８３億股新股，各佔擴大後股本約１﹒８７５％股權，而陳凱韻及中國燃氣（

００３８４）主席及總裁劉明輝各斥３０億元，各認購約１﹒０９億股新股，各佔擴大後股本約

１﹒１２５％，而中國恆大集團（０３３３３）所持股權將由７４﹒９５％攤薄至６７﹒６４％

。該集團擬將集資所得用於新能源汽車的技術研發、生產投入、償還債務及一般企業用途。

恆大汽車控股股東中國恆大（０３３３３）升２﹒８１％，報１６﹒１２元，華置升１﹒９

３％，報３﹒６９元，中燃氣升０﹒５１％，報２９﹒７元。

現時，恆生指數報２９８３８，升３９０點或升１﹒３３％，主板成交８０４﹒６６億元。

國企指數報１１８３３，升１５５點或升１﹒３３％。恆生科技指數報９９７３，升２０７點或

升２﹒１３％。

即月期指新報２９８３３，升３７２點，低水６點。即月國指期貨報１１８２５，升１５６

點，低水８點。即月科指期貨新報９９７６，升２５１點，高水７點。

上證綜合指數報３６１５，升８點或升０﹒２５％，成交２０４５﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報１５７０６，升７７點或升０﹒５０％，成交２７３３﹒４９億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大汽車（００７０８） ４２﹒００元 升４０﹒４７％

吉利 （００１７５） ３３﹒２５元 升 ３﹒９１％

五菱 （００３０５） ２﹒５７元 升 ２﹒３９％

東風 （００４８９） ８﹒６７元 升 １﹒７６％



華晨 （０１１１４） ６﹒４５元 跌 ０﹒３１％

比亞迪 （０１２１１） ２６６﹒６０元 升 ４﹒７１％

北汽 （０１９５８） ２﹒９６元 升 ０﹒６８％

廣汽 （０２２３８） ７﹒９２元 跌 １﹒９８％

長汽 （０２３３３） ２７﹒６５元 升 ５﹒７４％

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（ｃａ）

