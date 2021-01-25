《異動股》科技股大漲，騰訊飆近一成破頂，阿里小米漲近３％

《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）現價升９﹒７％，報７５８元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅１５﹒７３％。該股成交約４０８５萬股，涉資３０１﹒９２億元

。

大市氣氛熾熱，港股今日再上演暴力拉升戲碼，其中騰訊一抽升一成，股份盤中高見７６０

元，再創上市新高，新高位計算，公司市值突破七萬億關口，高見７２９１４﹒４億元，並為大

式升幅貢獻３００點；其他科技股一同抽升，阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）漲近３

％，京東（０９６１８）飆近６％，美團（０３６９０）抽高近半成。

現時，恆生指數報３０１４３，升６９５點或升２﹒３６％，主板成交２５４１﹒６２億元

。國企指數報１１９７７，升３００點或升２﹒５７％。恆生科技指數報１０１８９，升４２３

點或升４﹒３３％。

即月期指新報３０１３１，升６７０點，低水１３點。即月國指期貨報１１９６２，升２９

３點，低水１６點。即月科指期貨新報１０１９９，升４７４點，高水１６點。

上證綜合指數報３６２４，升１７點或升０﹒４８％，成交５２７２﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１５７１０，升８１點或升０﹒５２％，成交６８１０﹒４５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ７５８﹒００元 升 ９﹒７０％

金蝶 （００２６８） ３４﹒６５元 升 ３﹒５９％

小米 （０１８１０） ３０﹒６５元 升 ２﹒８５％

美團 （０３６９０） ３９７﹒８０元 升 ４﹒６３％

金軟 （０３８８８） ６５﹒６０元 升 ５﹒９８％

京東集團（０９６１８） ３８６﹒４０元 升 ５﹒８１％

網易 （０９９９９） １９５﹒８０元 升１０﹒００％

阿里巴巴（０９９８８） ２５８﹒００元 升 ２﹒９５％

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（ｕｌ）

