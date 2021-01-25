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即市新聞

25/01/2021 15:35

《異動股》科技股大漲，騰訊飆近一成破頂，阿里小米漲近３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）現價升９﹒７％，報７５８元，以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅１５﹒７３％。該股成交約４０８５萬股，涉資３０１﹒９２億元

　　大市氣氛熾熱，港股今日再上演暴力拉升戲碼，其中騰訊一抽升一成，股份盤中高見７６０
元，再創上市新高，新高位計算，公司市值突破七萬億關口，高見７２９１４﹒４億元，並為大
式升幅貢獻３００點；其他科技股一同抽升，阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）漲近３
％，京東（０９６１８）飆近６％，美團（０３６９０）抽高近半成。
　　現時，恆生指數報３０１４３，升６９５點或升２﹒３６％，主板成交２５４１﹒６２億元
。國企指數報１１９７７，升３００點或升２﹒５７％。恆生科技指數報１０１８９，升４２３
點或升４﹒３３％。
　　即月期指新報３０１３１，升６７０點，低水１３點。即月國指期貨報１１９６２，升２９
３點，低水１６點。即月科指期貨新報１０１９９，升４７４點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３６２４，升１７點或升０﹒４８％，成交５２７２﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１５７１０，升８１點或升０﹒５２％，成交６８１０﹒４５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　７５８﹒００元　　升　９﹒７０％
　　金蝶　　（００２６８）　　　３４﹒６５元　　升　３﹒５９％
　　小米　　（０１８１０）　　　３０﹒６５元　　升　２﹒８５％
　　美團　　（０３６９０）　　３９７﹒８０元　　升　４﹒６３％
　　金軟　　（０３８８８）　　　６５﹒６０元　　升　５﹒９８％
　　京東集團（０９６１８）　　３８６﹒４０元　　升　５﹒８１％
　　網易　　（０９９９９）　　１９５﹒８０元　　升１０﹒００％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２５８﹒００元　　升　２﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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