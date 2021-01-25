【新冠肺炎】北京新增３例本地確診病例，均來自大興

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市衛健委公布，２４日北京新增３例
本地新冠肺炎確診病例和１例無症狀感染者；新增１例境外輸入無症狀感染者；治愈出院１例。
３病例均來自現病例較多的大興區融匯社區。
北京市衛健委疫情通報不再提及確診患者的年齡與性別，據悉，這個變化是相關部門為進一
步保護患者隱私作出的調整。
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|財經熱話22/01/2021
《股市一周》北水淹香江 港股周升873點 傳區域禁足高位回吐
|中國故事22/01/2021
《神州經脈》網企反壟斷初見成效 放水近八個月高 滬指周升1％
|香港要聞22/01/2021
【新冠肺炎】傳政府研封油麻地「疫區」 葉劉：禁足太遲但要做
|財經熱話22/01/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》銅價持續上揚 江西銅業(00358)逢低吸納
|生財有道22/01/2021
等候回調入市？短打定期賺息攻略
|FOCUS22/01/2021
【FOCUS】魔都樓瘋藏南北分化 神話見頂房企轉賽道
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰