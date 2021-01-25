【新冠肺炎】北京新增３例本地確診病例，均來自大興

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市衛健委公布，２４日北京新增３例

本地新冠肺炎確診病例和１例無症狀感染者；新增１例境外輸入無症狀感染者；治愈出院１例。

３病例均來自現病例較多的大興區融匯社區。

北京市衛健委疫情通報不再提及確診患者的年齡與性別，據悉，這個變化是相關部門為進一

步保護患者隱私作出的調整。

