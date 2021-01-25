【新冠肺炎】上海上周五至周日再增７例新冠確診病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海衛健委通報，上周五（２２日）至周

日（２４日），上海再增７例新冠肺炎確診病例。自上周四（２１日）以來，上海本地累計共有

１３例確診病例。

上海現有中風險地區增為四個，分別是黃浦區昭通路居民區、中福世福匯大酒店、貴西小區

和寶山區臨江新村（一、二村）。

此外，鑒於近期新冠疫情，上海城隍廟於昨日暫停對外開放。

