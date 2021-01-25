《美元走勢－羅明立》留意美匯８９﹒８０的表現

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒８９ １０３﹒６７ １０３﹒７１

歐元╱美元 １﹒２１８３ １﹒２１６０ １﹒２１７７

英鎊╱美元 １﹒３７２３ １﹒３６７８ １﹒３７１４

美元╱瑞郎 ０﹒８８６２ ０﹒８８４８ ０﹒８８５５

美元╱港元 ７﹒７５２５ ７﹒７５１１ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美國總統拜登明確表示將執行新措施控制疫情，加大疫苗接種範圍和速度，並

承諾增加財政刺激力度，以及美聯儲以持續寬鬆的貨幣政策支持經濟復甦，市場一致預期今年美

國經濟將強勁反彈，並將帶動通脹上揚。新政府也將推翻一些前政府的政策，希望將美國公司的

投資重點放在國內。若美國企業投資回流美國，將大大增加市場上的美元需求，當然這並不會在

短期內發生。近期仍然要留意美匯指數在８９﹒８０的表現。

受歐洲新一輪疫情爆發，導致歐洲各國紛紛採取更嚴厲的封鎖限制措施影響，歐元區國家近

期的經濟數據紛紛受到重挫。其中，德國及法國服務業ＰＭＩ連續多個月出現收縮，不過受益於

出口的強勁需求，製造業ＰＭＩ仍能略為持平。有市場分析認為，歐元區衰退似乎難以避免。歐

洲央行行長拉加德上周四（２１日）也表示，目前疫情加劇給歐元區經濟帶來嚴重風險。經濟下

行壓力增加，相對也增加歐洲央行制定政策的壓力。但市場對歐洲經濟前景仍然樂觀，留意

１﹒２２附近的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０１０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

