【新冠肺炎】佐敦疫區解封，逾７０００名居民檢測１３人呈陽性

政府前日（２３日）圍封佐敦「受限區域」，要求範圍內人士接受強制新冠病毒檢測。食物

及衛生局局長陳肇始昨（２４日）指，截至下午已逾７０００名居民接受檢測，暫時有１３個樣

本呈陽性，比率為０﹒１７％。

而當局昨傍晚６時提早讓已經佩戴手環及獲陰性結果證明的市民，在指定位置進出「受限區

域」，今日（２５日）凌晨正式撤銷封區限制。陳肇始表示，衛生防護中心會分析情況，不排除

有第二次強制檢測，當局亦會密切留意果欄附近樓宇情況。

她稱，今次行動的陽性比率跟政府現行檢測策略所找出的陽性個案比率相若，當局早前亦在

油麻地不同區域劃出核心區域開展強制檢測，找出確診個案，認為是有風險才作出相關行動，故

不認為是勞民傷財。

民政事務局局長徐英偉指，按統計數字當區約有８０００人，減去已搬走或隔離人數，約為

７０００人，與檢測人數吻合；當局進行３６５０戶家訪，有４７０戶無人應門，相信部分為空

置或正在檢疫的住戶，提醒需強制檢測的市民盡快檢測，當局會在有關單位門口貼上告示，再派

人上門跟進。《香港經濟日報》

