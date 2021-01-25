【夜期時段】即月期指報３００５３點，跌２３點，低水１０６點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００７３點，跌３點，低水８６

點，最新報３００５３點，跌２３點，低水１０６點，合約成交３８７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１９４６點，無升跌，低水１４點，最新報１１９３４點

，跌１２點，低水２６點，合約成交４２１張。

