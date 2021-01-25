【潛逃離港】１２港人部分家屬到看守所探望子女

《經濟通通訊社２５日專訊》正身處深圳的「１２港人案」三名家屬，其中兩人今日完成檢

疫隔離，並已到看守所探望子女。家屬表示，子女精神不錯，回港前會再作第二次探訪。

三名家屬分別是李子賢母親和大姑姐，以及郭子麟媽媽。兩名當事人上月因偷越邊境罪成，

各被判囚７個月。（ｂｉ）（ｚｚ）

