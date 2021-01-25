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25/01/2021 19:20

《再戰明天》美國公布經濟諮詢會消費信心指數和里奇蒙製造業指數

　　《經濟通通訊社２５日專訊》明日（２６日）美國公布１月經濟諮詢委員會消費者信心指數
，和里奇蒙儲行製造業指數。

＊歐盟執委會主席馮德萊恩講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，歐洲央行執委帕內塔參加意大利擔任２０國集團（Ｇ２０）輪值主
席國的第一場財政與央行副手會議。
　　本港時間明晚６：００ｐｍ，歐盟執委會主席馮德萊恩在線上達沃斯世界經濟論壇發表講話


＊美國公布１月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　明日澳洲和印度股市假期休市。
　　在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第四季國內生產總值，季率料由２﹒１％下滑至
０﹒９％；年率跌幅料由１﹒１％擴大至１﹒６％。
　　３：００ｐｍ，英國公布１１月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由４﹒９％升上
５﹒１％。４：３０ｐｍ，香港公布１２月貿易收支，貿赤料由２５６億元收窄至２５５億元。
　　１０：００ｐｍ，美國公布１１月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１﹒５％跌至０﹒８％。
１１：００ｐｍ，美國公布１月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由８８﹒６升上８９。１月
里奇蒙儲行製造業指數料由１９跌至１７。

＊筆克遠東派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：筆克遠東（００７５２）和維達國際（０３３３１）等。
（ｈｏ）

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