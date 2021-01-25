《再戰明天》美國公布經濟諮詢會消費信心指數和里奇蒙製造業指數

《經濟通通訊社２５日專訊》明日（２６日）美國公布１月經濟諮詢委員會消費者信心指數

，和里奇蒙儲行製造業指數。



＊歐盟執委會主席馮德萊恩講話＊



在外圍重要經濟活動上，歐洲央行執委帕內塔參加意大利擔任２０國集團（Ｇ２０）輪值主

席國的第一場財政與央行副手會議。

本港時間明晚６：００ｐｍ，歐盟執委會主席馮德萊恩在線上達沃斯世界經濟論壇發表講話

。



＊美國公布１月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊



明日澳洲和印度股市假期休市。

在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第四季國內生產總值，季率料由２﹒１％下滑至

０﹒９％；年率跌幅料由１﹒１％擴大至１﹒６％。

３：００ｐｍ，英國公布１１月國際勞工組織失業率（過去三個月），料由４﹒９％升上

５﹒１％。４：３０ｐｍ，香港公布１２月貿易收支，貿赤料由２５６億元收窄至２５５億元。

１０：００ｐｍ，美國公布１１月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１﹒５％跌至０﹒８％。

１１：００ｐｍ，美國公布１月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由８８﹒６升上８９。１月

里奇蒙儲行製造業指數料由１９跌至１７。



＊筆克遠東派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：筆克遠東（００７５２）和維達國際（０３３３１）等。

（ｈｏ）

