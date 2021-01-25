【新冠肺炎】葉劉支持禁足強檢倡全民檢測，釋疫苗疑慮須做好宣傳

《經濟通通訊社記者張可怡２５日報道》新冠疫情至今仍未受控，政府於２３日凌晨４時起

引用防疫規例，圍封佐敦指定區域，讓「受限區域」內的民眾留在住處，按政府安排接受強制檢

測，但市民對新措施的反應兩極，有居民贊成封區，認為可找出社區中的隱形傳播鏈，亦有商戶

斥封區會影響生意，希望政府賠償。新民黨主席、行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀在《經濟

通》ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘節目上表示，支持政府實施禁足強檢，但批評有關措施太遲實施

，她建議政府仿效內地模式，推行一次大規模全民強檢。



＊佐敦周六凌晨封區，近７千人完成檢測＊



佐敦一帶的指定區域（東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街），由周六

（２３日）凌晨４時起被封鎖成為「受限區域」，政府當局為區內居民強制檢測，期間區內所有

人「禁足」，同時亦表明，目標在周一（２５日）凌晨零時前完成檢測工作，並正式撤銷封鎖。

最終政府在凌晨３時２１分宣布行動結束，即時撤銷佐敦封區令。政府表示，是次行動約

７０００名居民接受檢測，發現１３個確診個案，有關確診人士和其密切接觸者已經被送往隔離

中心或醫院治理。

雖然政府的封區措施成功找出確診個案，但有居民早在封鎖前已離開，亦有商戶批評封區影

響生計，認為政府應給予適當賠償。葉劉在節目上表示支持有關措施，但批評「禁足令」太遲實

施，她建議政府尋求內地協助，擴大檢測範圍。



＊政府「禁足」慢半拍，支持全民強檢＊



葉劉認為過往政府不斷收緊社交距離措施，要求酒樓食肆６點必須關閉，並實施２人限聚令

，不但打擊香港經濟，也無法控制疫情。她留意到每日的確診數字都有輸入性個案，本地個案中

約三分之一找不到源頭，意味著現行的控疫措施並非滴水不漏。

她批評政府「慢半拍」，初時一座大廈要有４個不相關個案，才實施強制檢疫，後來看勢色

不對「變２個，後來１個」，最後才劃一個「核心區」。其實到政府發覺有個案，在憲報發出強

制令已經遲了多天，到安排檢測再遲多數天，受感染人士可能已在周圍走動，現時禁足可能已經

太遲。她建議政府仿效內地模式，推行一次大規模的全社區強制檢測，找出隱形傳播鏈。

她又指，政府過去一直很怕實施「禁足令」，一方面要面對人手不足的問題，另一方面會影

響日常生活，尤其是金融中心的運作。她認為政府在資源方面一定要靠內地幫助，並且要制定一

個計劃，在禁足的時候保持必要的服務。



＊釋疫苗疑慮，宣傳須做好＊



葉劉又指出，疫苗一直是市民關心的話題，政府早前與兩間疫苗製造商達成協議，其中科興

控股生物技術有限公司（Ｓｉｎｏｖａｃ）將向本港供應７５０萬劑以滅活技術生產的疫苗，復

星醫藥、德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ和美國輝瑞藥廠（Ｐｆｉｚｅｒ）也會提供７５０萬劑信使核糖

核酸（ｍＲＮＡ）疫苗，其中首批１００萬劑預料最快今年首季到港。

葉劉表示，看見一些外國的報道，北歐很多年長和長期病患者接種輝瑞的ｍＲＮＡ疫苗後死

亡。這個新技術修改了基因，將載體（無害病毒）打進人類的體內，基因發現指令教身體作出免

疫反應，當指令太強或反應太強，會令人暈倒或臉癱，身體亦會支撐不住。她表示會選擇較傳統

的滅活疫苗，惟科興現時未有足夠的數據解釋疫苗的成效。

她指出，現時坊間對於接種疫苗仍有很多疑慮，認為政府的宣傳的工作一定要很到位，才能

說服市民接種疫苗。她又指，政府已經為疫苗接種計劃籌備了半年，動員了醫管局、大學醫院、

南區的港怡醫院和很多醫療中心去準備，她建議政府花更多心力去宣傳計劃，如果這個龐大的疫

苗接種計劃只有３成人願意接種，將難以達到群體免疫的效果。

