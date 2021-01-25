國泰：港府要求２月內機組人員強檢，或需削減６０％客運運力

《經濟通通訊社２５日專訊》港府預告要求研究機組人員必須強制隔離，國泰航空

（００２９３）顧客及商務總裁林紹波表示，自今年２月內起，港府要求國泰駐港機師和機艙服

務員接受１４天檢疫隔離及７天醫療監察。新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力，而實際影響

程度則有待確定，並會視乎多項因素，包括採取應對措施的成效，如靈活調配人力資源等。在現

階段，國泰初步評估因應新規定，或需削減現時客運運力約６０％、貨運運力約２５％；每月營

運現金消耗則會由目前約１０至１５億元，額外增加約３至４億元。



＊港府去年１２月禁英國來港航班影響客運＊



他指出，客運業務面對的挑戰持續嚴峻，國泰於月內增加往來北美、南太平洋和部分地區航

線的航班，運力較１１月增加約８％。整體來說，去年１２月份的平均每天載客量及乘客運載率

均處於低水平，分別為１２９０人次及１８﹒４％。

他續說，１２月英國留學生於寒假返港的需求有所上升，然而基於當地疫情惡化，港府於

１２月２２日禁止由英國來港的航班，嚴重打擊１２月下旬的客運業務。



＊內地香港出口需求帶動貨運業務＊



貨運業務於２０２０年底的表現與下半年整體走勢相若，相對較為理想。年底來自中國內地

和香港的出口需求動力較預期為長，帶動１２月載貨量按月增加約３％。整體貨運市場持續活躍

推動運載率的增長，１２月的８０﹒３％平均運載率為２０２０年的最高月均水平。由於貨運供

求持續不平，市場對貨運運力需求持續殷切，故此，公司在１２月營運了７１３對只載貨的客機

航班，僅較１１月高峰輕微減少。（ｈｙ）

