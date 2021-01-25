【新冠疫苗】復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗獲食衛局批准在港緊急使用

《經濟通通訊社２５日專訊》食物及衛生局公布，食衛局長今日根據《預防及控制疾病（使

用疫苗）規例》（第５９９Ｋ章），認可復星醫藥╱德國藥廠ＢｉｏＮＴｅｃｈ的新型冠狀病毒

疫苗在香港作緊急使用，有關認可今日起生效。

新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會上周一（１８日）開會後，一致通過建議食衛局對復星╱

ＢｉｏＮＴｅｃｈ的新型冠狀病毒疫苗批出緊急使用許可。



＊首批１００萬劑料於２月下旬由德國運抵港＊



根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約１００萬劑復星醫藥╱德國藥廠

ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗已經完成生產程序，並在進行安全和品質測試，視乎有關測試順利完成和

通過，有關疫苗預計可於２月下旬由德國運抵香港。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢

程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購

疫苗的緊急使用批核和供應時間表。

為配合疫苗接種計劃，以及監察接種有關疫苗後的任何不良情況，政府已成立新冠疫苗臨床

事件評估專家委員會，就接種新冠疫苗可能出現的不良反應情況進行持續監察，並在認可新冠疫

苗的安全監察提供專業意見和建議。委員會由港大內科學系臨床教授孔繁毅及香港紅十字會輸血

服務中心行政及醫務總監李卓廣共同主持。



＊會確保疫苗符合安全，會就疫苗使用進行持續監察＊



顧問專家委員會亦注意到一些海外國家，就接種復星醫藥╱ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗後收到的

懷疑不良情況的報告。根據有關當局公布的資料，疫苗一些常見的副作用，例如發燒或噁心，可

能會對一些自身已有嚴重病患、身體尤其虛弱的人士有影響。衞生署已因應顧問專家委員會建議

，要求疫苗供應商提供相關資料。衞生防護中心轄下的聯合科學委員會會審視相關資料，以助釐

定接種該疫苗的優先組別須注意事項。

政府發言人重申，政府會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照《規例》相關要

求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。留意到世界衞生組織全球顧問委員會發表的

聲明指出，檢視了歐洲及世衞全球數據庫的呈報死亡個案，認為個案的總死亡率及死因，都符合

預期，體弱長者接種ＢＮＴ１６２ｂ２（復星醫藥╱ＢｉｏＮＴｅｃｈ）新冠疫苗後，死亡率並

無異常增加，認為長者接種該疫苗仍然有利。為加強公眾對疫苗的信心，政府疫苗接種工作會繼

續以科學實證為根據及公開透明為原則，同時亦會就疫苗的使用進行持續監察，並適時透過不同

渠道向市民提供有關疫苗的最新資訊。（ｈｙ）

