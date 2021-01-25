《小傳日記》科指升勢勁，ＱＱ真係醒；收企三萬點，好友笑容現

《小傳日記》雖然花旗國上日走勢就唔算太理想，道指和標指仆低，不過今日香江孖屐就喜

氣洋洋，除咗藍戰士ＱＱ（００７００）同生發發（００３８８）領軍創新高之外，一眾科技佬

受資金寵幸下都爭住破頂，魚缸彌漫一種喜慶氣氛，直上２１個月高位３０１７１，科指都突破

一萬大關。魚缸全日漲７１１點或逾２巴仙，報３０１５９，主板成交２８６９﹒０９億銀，較

上日近一成八。國指報１１９６０，彈起２８３點或逾２巴仙。科指一度飛到１０２２８，全日

報１０２０６，升起４４０點或近半成。

魚缸氣氛咁熾熱，全因ＱＱ抽升一成一，收報７６６﹒５銀。花旗唱好ＱＱ上調佢他屐價１

９巴仙去到８７６銀，再加上有外媒話ＱＱ已經拎到得大額貸款用嚟增持環球音樂股權，ＱＱ今

日最高掂到７６７﹒５銀，以呢個上市新高位計算，ＱＱ市值突破七萬億關口，絕對係今日最強

藍戰士同科恆冠軍，並為大市升幅貢獻大約３００點。

其他藍戰士一樣勇猛，生發發獲高盛唱好，仲升咗他屐價５巴仙去到４００銀，今日創新高

，全日跳起逾８巴仙，報５５３銀。

雖然政府講話已解封佐敦「受限區域」，都不排除有第二次強制檢測，睇嚟疫情未有好轉下

，地產股都無好日子過，九置（０１９９７）跌低近２％，報４１﹒３銀，新地（０００１６）

插近１巴仙，報１０８﹒１銀。而長和（０００１３）挫近３巴仙，報５４﹒９銀，係最差表現

藍戰士。



＊京東好歡喜美團共贈慶，移卡被睇起新紐人厭棄＊



科指咁高興，其實除咗ＱＱ其他科技佬都唔執輸。先講ＡＴＭＸＪ，當中京東（０９６１８

）作為科指亞軍，今日一齊破頂，飆到３８９銀，收市就報３８７﹒６銀，全日升咗逾６巴仙。

美團（０３６９０）亦破頂４０７﹒６銀，全日飆高逾５巴仙，報４００銀。巴巴（０９９８８

）就飛高逾３巴仙，收報２５８﹒４銀。至於被標普道瓊指數剔除嘅小米（０１８１０）雖然今

朝早跌一跌，但好快企返起身，仲彈高近３巴仙，報３０﹒５５銀。網易（０９９９９）漲逾８

巴仙，報１９２﹒５銀，高見１９９銀破頂。

軟件即服務（ＳａａＳ）一眾朋友今日各行各路。獲女股神Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ增持嘅

移卡（０９９２３）本身已經連升４日，今日再急漲近兩成一創新高，報８３﹒３５銀。另外，

明源雲（００９０９）估計截去年度將錄得盈轉虧，不過今日無受影響，創新高５８﹒１５銀，

漲高逾６，報５６﹒１銀。連升４日嘅金蝶（００２６８）又升逾５巴仙，報３５﹒２５銀，以

現價計累計升咗近１３巴仙。微盟（０２０１３）就飛起升逾２巴仙，報２６﹒６銀。不過今個

月６號上市嘅新紐（０９６００）就差少少，穩定價格期結束兼無行使超額配股權，結果就挫逾

七巴仙，報２６﹒６元。



＊恆汽升勢勁車佬齊叻醒；新煙見追捧煙佬兩頭衝＊



車仔佬今日普遍走上，其中恆汽（００７０８）就威威領跑！事關佢公布以每股２７﹒３銀

發行約９﹒５２億股新股集資２６０億銀。今日股價開心炒高近五成二，報４５﹒３５銀。其他

車仔方面都開心，比亞迪今日彈起逾９巴仙，收報２７８﹒４銀新高。而長汽（０２３３３）炒

高逾８巴仙，報２８﹒３銀；吉利（００１７５）彈起近６巴仙，報３３﹒８銀；敏實（００４

２５）抽高逾５巴仙，報４０﹒５５銀。

神州最大電子煙生產商霧芯科技上星期五（２２日）係花旗掛牌上市！股仔上場即有追捧，

帶動香缸煙仔佬早段都開心飛上！不過之後走勢似乎無力要個別發展，思摩爾今日就曾經破頂高

見９０銀，之後倒跌跪低逾３巴仙，報８１﹒７５銀；華寶（００３３６）跪低近１巴仙，報１

３﹒１２銀。不過波頓（０３３１８）可以炒高近一成八，報７﹒４８銀；中煙（０６０５５）

彈起逾１巴仙，報１６﹒９銀。



＊光伏有炒風齊齊向上衝，半新佬捱沽新紐最痛苦＊



光伏佬今日再獲追捧，齊齊瘋狂飆高！卡姆丹克（００７１２）升勢最強，飆近五成九，報

０﹒７７銀；更加創出新高！而行業中多隻股份一同破頂，包括保利協鑫（０３８００）彈起兩

成九巴仙，報２﹒５７銀；陽光能源（００７５７）炒高兩成一，報０﹒７銀；協鑫新能源（０

０４５１）抽高兩成一，報０﹒４４銀；新特能源（０１７９９）彈起逾６巴仙，報２８﹒５銀

。

今日多隻半新佬亦慘慘捱沽！除咗跌勢最慘既新紐科技，清科（０１９４５）都跣低逾５巴

仙，報７﹒７銀；稻草熊（０２１２５）跪低近４巴仙，報７﹒１２銀；麥迪衛康（０２１５９

）跣低近４巴仙，報３﹒９６銀；榮萬家（０２１４６）跪低逾２巴仙，報１１﹒６２銀。請請

！



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