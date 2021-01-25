《真知灼見－溫灼培》對量寬及對疫苗的一些看法

《真知灼見》過去周末有兩個消息特別值得留意及作深入探討。首先，美國全國房屋協會數

字顯示，美國１２月二手平均樓價為３０９８００美元一間，按年大升１２﹒９％。如以整個

２０２０年計算，美國平均樓價上升９％。



或許大家在美國沒有物業，對美國樓市也不感興趣。但上述數字再次證實，就是美國經濟受

疫情影響大受打擊，且不論每天新聞報道指有多少美國人失去了居所，但現實是當地樓價仍是顯

著上升。於２００８年金融海嘯，當聯儲局大舉量寬後，我們已見識過此情況一次。而於去年爆

發疫情後，聯儲局再次大舉量寬時，同一情況又再次發生。證明在聯儲局大舉印鈔票下，當錢不

再值錢，資產價格便大幅度上升的硬道理。



其次值得留意是在太西洋另一邊的英國。英國首相約翰遜上周五（２２日）指，先前的新冠

病毒每１０００人感染中，對６０歲或以上人士來說大約會有１０人死亡。但新變種的病毒，不

單感染力較強，且每１０００個６０歲以上人士感染中，約有１３至１４人會因而死亡。



變種病毒雖肆虐英國，不過據了解，現在英國已有５３８萬人完成了接種第一針疫苗，而英

國疫苗的接種率更是歐美國家中速度最快。而正為此因，英國衛生局指出，英國的新增確診人數

正以每日１％至４％的速度下降。亦即，現開始有數字顯示疫苗正在發揮其壓抑疫情的效用。



上述這點相當重要。因為先前相信大家，包括筆者在內也擔心如此倉卒推出的疫苗，究竟是

否真的有效可控制疫情。尤其若病毒一旦變了種，情況更是難於想象。現在英國的初步情況似乎

告訴我們，疫苗確具效能。相信這點可大大增強市場對疫苗信心及對經濟前景信心。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

