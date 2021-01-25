《保險觸覺－黎柱基》商業保險對中小企之重要性

《保險觸覺》中小企經營者在拓展業務的同時，也會留意本地經濟環境等外在因素，以防範

可能出現的風險。不過，與業務相關的內在風險威脅，例如火災、水浸、盜竊或第三者責任等風

險，可造成的損失也不應忽視，以免影響業務發展。



＊第三者責任索償保障可達千萬＊



商業保險涵蓋財物保障及第三者責任保險兩大範疇，前者涵蓋設置於商舖內的財物包括設備

、器材、存貨及貨辦等，這類保險計劃的賠償方法包括支付現金作為有關損失或損毀的賠償，或

維修、恢復損毀部分其原貌或更換已損失或損毀的財物。第三者責任是保障投保人因疏忽導致第

三者身體受傷和第三者的財物受損的法律責任，同時也承保有關的法律開支，即是因替受保人辯

護或堅持拒絕有關索償而引致的法律開支，及申索成功的第三者的法律開支。

如商舖在經營期間，因疏忽而導致第三者受傷、身故或財物受損，如顧客在店內被貨品砸傷

，或是在食肆用餐導致食物中毒，第三者可就他們的損失採取法律行動提出索償，金額動輒由數

十萬元甚至上仟萬元不等。這些高額索償勢必對小商戶的業務運作造成一定打擊，甚至有可能導

致清盤。

另外，由於商舖或辦公室一般都會存放現金作日常營運之用。因此計劃也包括現金、支票和

匯票等被盜的保障，部分計劃更額外保障誤收港幣偽鈔，及員工監守自盜等帶來的損失。



＊業務中斷保障＊



商業保險計劃會保障因財物損毀意外而影響正常業務運作所衍生的額外費用，例如商舖在意

外事故後須停業一段時間作事後清理或裝修，期間需要所引致的額外開支如租賃臨時地方以維持

業務運作。保險公司亦會賠償因以上情況引致的額外開支來維持業務運作或以減低對業務運作中

斷程度的額外開支，助經營者幸免於意外事故，營運可在損失修復後如常進行。

倘若受保人商舖或辦公室的業務運作被中斷連續超過４８小時，部分計劃將賠償為了避免受

保人的業務運作中斷，或將受保人的業務運作的中斷程度減至最低而合理地支付的額外開支。有

關的額外開支能協助受保人盡早恢復正常業務狀態或將受保人最終的損失減至最低，其他保障如

專業核數費用、公用設施停頓等。

正所謂「創業難，守業更難」，即使只是經營一間小小商舖，經營者也要付出大量心力，若

想無後顧之憂地專心拓展業務，在意外發生時將損失減至最低，就更需要一份周全的商業保險作

後盾。對於剛起步的中小企，建議先由基本保障入手，待業務上了軌道後按需要再增強保障，就

能在任何的發展階段也能安心地大展拳腳。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

