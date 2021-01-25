騰訊領軍港股升７１１點收３０１５９廿一個月高，成交２８６９億

《經濟通通訊社２５日專訊》港股經歷上個交易日整固後，今日再度上演暴力抽升的戲碼，

恆指今早高開２２９點後隨即爆發，受北水帶動下，多隻科技股破頂，恆指中午收市前收漲

６０９點。恆指午後繼續爆發，盤中一度升逾７００點高見３０１９１點，創下自２０１９年４

月以來的高位。其中騰訊（００７００）飆逾一成，為恆指貢獻３４５點升幅，相當於大市近半

升幅，成交３４８﹒５７億元；另外港交所（００３８８）獲摩通增持１０２萬股，刺激股價飆

８％。最終恆指以接近全日最高位收市，收報３０１５９，升７１１點或升２﹒４１％，主板成

交２８６９﹒０９億元增加１７﹒５％。國企指數報１１９６０，升２８３點或升２﹒４２％。

恆生科技指數報１０２０６，升４４０點或升４﹒５１％，創出歷史高位。

內地股市同樣暢旺，上證綜合指數報３６２４，升１７點或升０﹒４８％，成交

５２７２﹒５７億元人民幣。深證成分指數報１５７１０，升８１點或升０﹒５２％，成交

６８１０﹒４５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒９３％，報４２﹒８元，連跌２日累軟３﹒４９％

。港交所（００３８８）升８﹒３３％，報５５３元。建行（００９３９）升１﹒１６％，報

６﹒１３元。友邦（０１２９９）升１﹒６９％，報１０２﹒１元。



＊北水撈科技科指破萬點，車股氣氛熱烈吉利長汽飆升＊



近期北水摯愛科技股，令相關板塊股份連日攀升，其中騰訊獲花旗看好，將其目標價從

７３４元上調１９﹒３５％至８７６元，股價全日抽升逾一成，創歷史新高且以接近全日最高收

市，收１０﹒９３％，報７６６﹒５元，連升４日累漲１７﹒０２％。其他科技股同樣強事爆發

，小米（０１８１０）被標普道瓊指數剔除，股價仍升２﹒５２％，報３０﹒５５元；美團

（０３６９０）升５﹒１６％，報３９９﹒８元，連升６日累漲２９﹒９７％。京東集團

（０９６１８）升６﹒１３％，報３８７﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）升２﹒９５％，報

２５８元。

汽車股同樣走勢爆發，恆大汽車（００７０８）配股籌２６０億，刺激股價急升

５１﹒６７％，報４５﹒３５元。吉利（００１７５）升５﹒６２％，報３３﹒８元。比亞迪

（０１２１１）升９﹒３５％，報２７８﹒４元，四連升累漲１８﹒９７％。長汽

（０２３３３）升８﹒２２％，報２８﹒３元。廣汽（０２２３８）跌２﹒３５％，報７﹒８９

元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒５１％。

伊朗副石油部長表示，該國將逐步提升原油產量，直至達至前美國總統特朗普重新實施制裁

前水平，即日產量回升到３９０萬至４００萬桶水平。油股價格回吐，中石化（００３８６）跌

２﹒２７％，報３﹒８７元，連跌２日累計跌幅６﹒０７％。中石油（００８５７）跌

３﹒１６％，報２﹒４５元，兩連跌累計跌幅７﹒２％。中海油（００８８３）跌０﹒１３％，

報７﹒７９元，四連跌累計跌幅７﹒５９％。



＊內地餐飲受捧海底撈破頂，濠賭繼續捱沽＊



隨著內地經濟逐步復甦，中資餐飲股亦連帶追捧，海底撈（０６８６２）升５﹒８２％，報

７０﹒９５元，連升２日累計升幅１０﹒８６％。呷哺呷哺（００５２０）升０﹒８１％，報

１７﹒４４元；九毛九（０９９２２）升１﹒８５％，報２７﹒６元；頤海（０１５７９）升

２﹒７９％，報１３９﹒８元，五連升累計漲３２﹒３９％。

澳門旅遊局預計新春酒店入住率或可達七至八成，但濠賭股今日未見有升勢，銀娛

（０００２７）升０﹒７６％，報５９﹒５元。新濠（００２００）跌１﹒１９％，報

１３﹒２４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒４７％。澳博（００８８０）跌

０﹒５９％，報８﹒４９元，兩連跌累計跌幅４﹒３９％。永利澳門（０１１２８）跌

０﹒９８％，報１２﹒１４元，三連跌累計跌幅３﹒６５％。金沙（０１９２８）跌０﹒８２％

，報３０﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒９５％。

半導體價格持續上漲，供應鏈透露，晶圓代工廠聯電、世界先進擬於農歷年後二度調高報價

，漲幅最高上看１５％，晶片股繼續攀升，中芯（００９８１）升１０﹒０９％，報３０元；華

虹（０１３４７）升１﹒４３％，報５３﹒３元；ＡＳＭ（００５２２）升０﹒９６％，報

１２６﹒１元；上海復旦（０１３８５）升６﹒４４％，報１５﹒５４元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅１１﹒８％。晶門（０２８７８）升１８﹒９７％，報０﹒３４５元。

（ｕｌ）

