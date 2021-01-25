《每周華語－黃溢華》迎難而上、歷史使命、創黨百年、精益求精

《每周華語》《中國共產黨創建史》畫冊於１９９１年６月出版，紀念中國共產黨於

１９９１年７月成立７０周年。時光飛逝，今年２０２１年，創業百年，即使面對全球疫情及更

為艱難的全球外交形勢，新中國今年估計仍有６巴仙至７巴仙的經濟增長。由「中國共產黨第一

次全國代表大會會址紀念館」編的畫冊，圖文並茂，提供了很好的創黨回顧與入門資料。



全球面對地緣、經濟及疫情的多方衝擊，即使股樓╱資產價格上升，仍不可以視為不肯定性

已受到控制。事實上，自美「９１１」恐襲事件、２００８年的次按事件衝擊，已衍生了歐美╱

歐盟╱英國╱中俄日韓及中東等各國的全新角力╱互動。１９１９╱１９３９年的廿年，不平衡

的世局終引致二次大戰，而１９１９╱１９３９年的中國，亦見在不穩定╱不平衡╱不公平之下

自大清步入了民國，因而在全球格局的沙俄倒下步入共產主導，吸引了不少眼光投向共產主義╱

共產世界。此時，又是１９１９╱１９３９年的「混沌」年代，自外而內地產生了中國共產黨。

１９２１年７月，中國共產黨正式成立了一百年，一百年不是一個短的時間。迎難而上，

１９４９年成立了新中國。１９１９╱１９３９年，不只歐美英俄起了巨大的變化，納粹德國發

動了二次大戰，改變了全球的地緣及政經格局至今；例如以色列二戰後立國，衍生了中東失衡及

油價狂升多次，日本乃主要得益者之一。二戰之前的十多年，來自各國的各類精英往美國發展，

使二戰後的美國科研、科技、軍工及人文科學水平有很多倍的躍進，控制了全球的重要資源及重

要商品╱金銀油價均以美元結算。



新中國自內戰後一窮二白，仍不乏愛國的人才自四方八面投向祖國出錢出力。堅持理念、原

則支持新中國非一件易事，修正錯誤更難，外圍不只有美蘇冷戰，更有意識形態之事，歷史長波

不同，各民族走上不同的治國╱理念平台發展可以理解。不同的「制度」自身必然有優點有缺點

，亦有「不可比較」的本質！宗教多面，政治制度自然有多方面的發展。但地球村自身「有限」

，資源有限，因而互利互惠及自我保護之下，必然有「不合」的時刻。「互利」也必然，全球化

有利有弊，而得失之間，亦因為歷史背景，使各國出現不和、爭吵。



「百年」以宇宙「時間」尺度看，乃很細小的「微秒」。迎難而上，歷史使命也！而創黨百

年、還看精益求精。人無完人，而所有事物不進則退，而自身的失衡，才是任何組織的最大「病

源」。人口１４億與人口不到１００萬的冰島甚而不少「細」國家，管治不同，成本╱效益╱理

念不同。同一民族也有千萬種的次文化，那麼有幾十個民族的國家，管治更非易事。全方位的相

向、多向流動已成為常態，因而所有的組織必面對積極對應及變革。持份者多，亦必然產生更多

內在「成本」：即變革「成本」。



無任何一個的組織╱體系真的比別國好或差。「衣、食、住、行」以外，人自然希望更多的

「空間」。今時今日，不只看生產，看科研╱科技，也看創新、文化及突破等等。創黨百年，以

１８２１╱１９２１的一百年比較看，「一百年」比「一百年」計，今天的新中國有巨大的成就

，也有必然的付出才走到２０２１年。大清末期，大量有識之士往歐美日取經，希望改革大清甚

而有全新的突破，國父孫文先生也不是在日本找到不少理念及支援嗎？！新中國面對的不是美歐

日及其他國家╱民族，而是如何釋放自身的總體力量、各民族╱人民的力量，合而化為生產力╱

創意力，提升人民的信念及生活的文明水平、經濟力量。這自然、必然提升黨的地緣、角色及地

位！西方「格物」只看「元素周期表」便可說明我們仍在往前追！或許不少科研╱文明成果已在

眼前，但一百年前與今天比較，已不盡相同。



精益求精，說易行難，這正是創黨百年非易事，內外阻力巨大，自身亦見有失準、失衡之時

，亦成為歷史的一部分。意識形態存在，但真的重要嗎？！理論上，極為重要，但人民、企業等

需要理論以外的得著。善用１４億人的力量╱市場╱人才及生產力，自身再壯大不難，而「生、

老、病、死」必然之事，人口多，未來半世紀之內，平均人口更老化，面對的內在人口分佈考驗

亦更大。



常言道：「真正的敵人是自己」。或許任何大小組織，內在的失衡及外在的衝擊才是大問題

。大自然力量之大，可使所有大中小國一時間失去穩定力。人口多，糧食需要更多，水源更不易

保證百分百到位。



軍事再強，可自衛便足夠，可保自身尊嚴亦必須者。不少國家因「打仗」起家，也有不少國

家因「打仗」而失話語權。美蘇冷戰，今天２０２０年所見：兩國均為「輸家」！治國有別治全

球也！１９１７年１０月沙俄革命，使「姓資」正式遇上「姓社」。１９４５╱１９５０年，冷

戰形成，今天美蘇兩國根本「倒下」了！只看美國狂「ＱＥ」便可知美元地位面對潛在巨大危機

！其他國家「ＱＥ」無大問題，但美狂「ＱＥ」卻要同時維持美元全球話語權，才是地球村的大

隱憂！



１８２１╱１９２１的大清╱民初百年，使人民失望，而孫文國父確有盡全力。１９１９╱

１９３９年，一戰之後，共產主義自然成為對抗資本主義的利器，打擊長期貪得無厭的資本家。

天命使然，二戰也好，西安事變也好，黨的堅定性也好，都成就了百年基業。但走到２０２０年

，要看的不是２０２１╱２１３１年之一百年，或許要往前看十年？廿年甚而五十年，中國由裏

至外如何長治久安╱穩定及真正全方位有進步。人均「平均」進步或許更為重要。中國人質素上

升，黨自然有更大的聲望及受別國的必然尊重，地緣話語權自然上升。全球化，全方位互動，不

只看大政策，也須看微細互動的質素：例如以人民為本的黨策。



全球人口７０億之多，地球資源有限，氣候日見異常，而地緣失衡不一定可及時「回穩」。

還上全球疫情，亦使經濟由裏至外可能起了持久的變化。簡言之，各國均面對全新且巨大的地緣

╱經濟不肯定性。由於各自有歷史文化背景，溝通互動會更為困難。一百年前創黨至今天的

２０２１年，中國人經歷了巨大的命運變遷，不易地走上成力改革之路。創黨困難艱巨，自可迎

難而上。《資深市場人士 黃溢華》

