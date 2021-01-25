《鍾之日記》騰訊飆一成，恒大續神話

《鍾之日記》１月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



北水洶湧南下，本港多隻科技股破頂升不停，騰訊（００７００）今日飆逾１０％，單日就

升７５﹒５元，令人「目瞪口呆」，騰訊今日為恆指貢獻３４５點升幅，相當於大市近半升幅，

成交３４８﹒５７億元。

香江魚缸今早高開２２９點後隨即爆發，盤中高見３０１９１點，創下自２０１９年４月以

來的高位，恆指最終收報３０１５９，升７１１點或升２﹒４１％，主板成交２８６９﹒０９億

元增加１７﹒５％。恆生科技指數報１０２０６，升４４０點或升４﹒５１％，創出歷史高位。



＊滬綜指盤中創超過５年新高＊



滬深股市今日低開高走，盤中白酒板塊暴力拉漲，滬綜指盤中高見３６３７﹒１點創超過５

年新高，收升０﹒４８％報３６２４﹒２４點，值得留意的是，在白酒股掩護下，超過３１００

隻個股下跌，其中約３００隻個股跌幅超過５％。深成指曾急漲超過１％，全日升幅收窄至

０﹒５２％，創業板指則倒跌０﹒０９％。

上海、深圳和香港三地交易所２２日傍晚發布公告稱，將合資格的上海科創板股票納入滬深

港通股票範圍，深圳Ａ股在港的Ｈ股也將可透過港股通買賣。新規２月１日起實施。科創５０指

數全日升０﹒８３％。兩市全日成交１２０８３億元，較上周五（２２日）增加８﹒５％。



＊「抱團」風氣南下，騰訊升一成美團破４００元＊



「抱團」再成內地股壇的熱門用字，用廣東話來說就是「圍爐取暖」，意指機構投資者集中

購買於某些股票的現象，在Ａ股大多出現在一些如貴州茅台（滬：６００５１９）、格力電器

（深：０００６５１）等白馬股上，往往給市場一種「有買貴、無買錯」的感覺。

不過，近月該現象隨北水一同南下，騰訊、美團（０３６９０）等行業龍頭成北水寵兒。據

統計，截至１月２２日，南下資金已連續２１個交易日淨買入騰訊控股，累計金額約７６２億元

。自２０２０年以來，騰訊控股已獲南下資金淨買入１８９２億元，為所有港股通股票之首。

國泰君安發文指，Ａ股抱團現象在港股重演，結構上科技與消費板塊較獲資金青睞。目前內

地港股的投資市值佔比２２﹒６７％，距離「非港股」基金股票資產中投資港股５０％的比例上

限較遠，經測算，主動偏股型基金仍有５０００億元港股的加倉額度。

花旗將騰訊目標價由７３４元上調１９％至８７６元，料微信應用生態系統日趨強大。騰訊

今日再刷新高，日高見７６７﹒５元，全日拉升１０﹒９％。

美團獲野村上調目標３２﹒１６％至４５２元，該股今日曾升破４００元，收漲５﹒２％。

標普道瓊指數將依據「中國軍方擁有或控制企業名單」剔除小米（０１８１０）等中資股，小米

甫開市曾跌逾２％，惟其後收覆失地，收漲２﹒５％。

港交所宣布，合資格的上交所科創板股票將於２月１日（星期一）起納入滬深港通股票範圍

；此外，市傳百度計劃最早於今年３月在香港第二上市，加上近期北水湧港等，刺激港交所股價

節節上升，該股以接近全日高位收市，收報５５３兀，抽升８﹒３％。



＊恆大汽車資本神話繼續，熟人輸血２６０億＊



依傍中國恆大（０３３３３）創辦人許家印的個人關係，恆大汽車（００７０８）的資本神

話還可以演下去，公司日前宣布，以每股２７﹒３元發行約９﹒５２億股新股予６名重量級投資

者，總集資約２６０億元。公告顯示，恆大汽車擬將這筆款項用作加強在新能源汽車產業的技術

研發、生產投入、償還債務等。

入局者包括深圳綜合企業京基集團董事長陳華、內地房地產商中洲集團創辦人黃光苗、從事

大宗貿易及私募股權王開國、深圳翠林集團董事長王忠明、中國燃氣（００３８４）主席劉明輝

，還有劉鑾雄妻子「甘比」陳凱韻，他們都是許家印的老熟人，大多都參與了此前恆大物業融資

。

消息刺激公司股價飆升，恆大汽車今日股價飆升５１﹒７％，報４５﹒３５元，盤中高見

５０元創上市新高。被指流動性緊張的大股東中國恆大今日股價同漲７﹒３％，報１６﹒８２元

。



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