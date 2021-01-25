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25/01/2021 08:18

【大灣區】廣東去年ＧＤＰ增２﹒３％，總量１１萬億元全國第一

　　《經濟通通訊社２５日專訊》廣東省十三屆人大四次會議周日（２４日）在廣州開幕，廣東
省長馬興瑞向大會作政府工作報告時稱，「十三五」時期，廣東省經濟綜合實力邁上大台階，質
量效益顯著提高。２０２０年全省地區生產總值（ＧＤＰ）為１１萬億元（人民幣．下同），按
年增長２﹒３％，總量連續３２年位居全國第一。
　　馬興瑞指，「十三五」期間，２０１５年ＧＤＰ為７﹒５萬億元，到２０２０年錄超過１１
萬億元，年均增長６％。２０２１年為「十四五」的的開局之年，廣東省政府工作報告明確，今
年地區生產總值增長目前達６％以上；地方一般公共預算收入增長５％左右；固定資產投資增長
８％左右，社會消費品零售總額增長６％以上；城鎮新增就業１１０萬人，城鎮調查失業率
５﹒５％左右。
　　報告指出，在２０２０年新型冠狀病毒疫情衝擊下，廣東穩住經濟基本盤，為各類市場主體
減稅降費達３０００億元，新增信貸２﹒８萬億元，全年新增市場實體２３０萬戶，城鎮新增就
業１３４萬人，調查失業率全年平均為５﹒４５％，居民人均可支配收入增長５﹒２％。
（ａｃ）

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