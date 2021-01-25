【新冠肺炎】全國昨新增１１７宗本地確診，吉林６７宗，京滬染疫

《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛健委最新公布，１月２４日，全國新增確診１２４宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例１１７宗，吉林６７宗，黑龍江３５宗，河北１１宗，北京
３宗，上海１宗；其餘７宗為輸入個案，分別在天津、上海、廣東各２宗，福建１宗。昨日全國
無新增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院７５宗。
截至１月２４日，全國累計確診病例最新數字為８９１１５宗。累計死亡人數維持４６３５
人；現有確診病例１８５０宗，現有２宗疑似病例；累計治癒出院病例８２６３０宗。
境外輸入累計確診病例４６１１宗，累計治癒出院病例４３２３宗。現有確診病例２８８宗
，疑似病例２宗。
全國昨新增無症狀感染者４５人，其中２９宗為本地個案。當日８５名感染者轉為確診；解
除隔離１８人。目前尚在醫學觀察９５９名無症狀感染者，其中６８２宗屬本地個案。
累計收到港澳台地區通報確診病例１１０２１宗。其中，香港突破萬宗，增至１００８５宗
（９０３４人出院，１６９人死）；澳門新增一宗增入個案至４７宗，中斷連續逾２００日「雲
確診」的紀錄，此前４６名患者全已出院；台灣８８９宗（７８７人出院，７死）。（ａｃ）
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