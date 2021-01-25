【大灣區】廣州獲准設期貨交易所，傳擬設跨交易所指數等產品

《經濟通通訊社２５日專訊》廣州市人民政府公布，經國務院同意，中國證監會正式批准設

立廣州期貨交易所。下一步，廣東省將全力支持廣州期貨交易所建設，支持其發展成為創新型、

市場化、國際化的綜合性期貨交易所，打造服務高質量發展、粵港澳大灣區和「一帶一路」建設

的重要平台。

有內媒引述接近廣期所的人士透露，跨交易所指數產品、碳排放權期貨、電力期貨等都可能

會是廣期所未來考慮和研究的方向。接下來，廣期所還需要走工商註冊等程序，雖然一到兩個月

完成全部設立流程的可能性較小，但仍會如期完成。

廣州市金融局表示，把廣州期貨交易所作為「十四五」期間廣州金融業最重要的機構和項目

予以扶持，全力營造最優良的金融生態環境，支持廣州期貨交易所開好局、起好步，並以廣州期

貨交易所落戶為契機，集聚優質資源，完善政策體系，大力發展期貨市場，打造立足廣州、輻射

灣區、面向全國的風險管理中心。此外，廣州市還將依托商貿物流、交通樞紐優勢，充分發揮期

貨「價格晴雨表」功能，促進相關產業生產、加工、貿易高質量發展，加快建設國際現代物流中

心。（ａｃ）

