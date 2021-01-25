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25/01/2021 14:52

【華為動向】傳華為徹底出售手機業務，官方回應完全沒有出售計劃

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華為手機業務所需的晶片和系統仍受制於美國禁令，有消息傳
出華為將把整個終端業務剝離，復刻榮耀路線，獨立發展。此外華為整體也回歸「政企」為主的
發展模式，不再有直接面向消費者的終端業務。
　　華為終端其後對此回應，明確表示傳言不實，指華為完全沒有出售手機業務的計劃，並將堅
持打造全球領先的高端智能手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。（ｊｔ）

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