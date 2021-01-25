【債務風險】中誠信將中原資管列降級觀察名單，流動性趨緊張

《經濟通通訊社２５日專訊》國內經濟承壓，資管公司（ＡＭＣ）在化解不良資產方面的作

用愈加凸顯，成為市場關注的熱點。中誠信國際上周五（２２日）發布公告稱，決定將河南中原

資產管理有限公司ＡＡＡ的主體信用等級以及「１９中原資產ＭＴＮ００１」、「２０中原資產

ＭＴＮ００１」ＡＡＡ的債項信用等級列入可能降級的觀察名單，因近期公司外部融資環境有所

惡化，且未來三個月到期債務規模較大，流動性趨於緊張。

中原資產是河南省唯一一家具有金融不良資產批量收購業務資質的地方資產管理公司。據《

華夏時報》引述分析人士認為，地方ＡＭＣ（資產管理公司）業務種類兩極分化較為嚴重，政策

性和市場化趨向明顯。



＊去年兩名高管先後被查＊



此前河南永煤控股違約事件引起債市震盪，中原銀行（０１２１６）作為相關債券的主承銷

商亦捲入風波，而中原資產管理與其關聯密切。另外，２０２０年７月和９月，中原資產總裁岳

勝利和副總裁黃燕茹涉嫌嚴重違紀違法先後接受紀律審查和監察調查。

數據顯示，截至去年６月末，中原資產總資產７１７﹒２６億元（人民幣．下同），淨資產

１１０﹒２４億元，總負債６０７﹒０１億元，資產負債８４﹒６３％，較上年末的

８４﹒９５％略有降低，但仍排在同行業前列。（ｗｌ）

