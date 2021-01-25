【大國博弈】摩通：美投資禁令波及最多６００億美元中資債券

《經濟通通訊社２５日專訊》美國政府要求國民及企業在限期前沽清涉及解放軍業務的中資

公司股票，摩根大通估計，行動除了波及股票市場，還影響到定息工具市場，因為部分被禁制的

中資股子公司已發行債券，預計最多６００億美元（折合約５４６０億港元），美國持有者須沽

售有關債券而蒙受損失，但禁令對中資公司本身影響有限，因為相關企業目前對美元融資的需求

不大。（ｅｙ）

