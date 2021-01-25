【汽車新勢力】中國車廠駛入新能源賽道齊畫餅，科技巨企選邊押注

《經濟通通訊社記者楊英傑２５日報道》踏入２０２１年，從特斯拉中國超級工廠出產的新

車終於面世，國產Ｍｏｄｅｌ Ｙ以極具競爭力的價格吸引了不少消費者，網絡訂購瀏覽量大增

致官網一度短暫崩潰。特斯拉的中國速度不但令公司市值突破６０００億美元，遠遠拋離其他車

企，亦令創辦人馬斯克登上全球首富寶座。《經濟通通訊社》推出一連三日的新能源車系列報道

，讓讀者了解目前中國車市、股市上的新能源車熱潮。

今日先介紹中國傳統車企如何爭搶新能源車市場，明日（２６日）的後續報道，將介紹內地

汽車市場上的新興力量，探討一眾新能源汽車新貴是如何在資本市場上如魚得水，以及神話背後

的種種風險。

特斯拉的快速擴張及成功打入市場，令中國各大傳統車企不敢怠慢，紛紛學習互聯網公司那

一套，講故事圈概念，既招攬ＢＡＴ、華為等科技巨企入局，還搞起了電池研發競賽。新能源車

賽道上的後發者來勢洶洶，有車企豪言只要發力很快便可盈利，劍指一眾電動車新貴後輩。



＊比亞迪：刀片電池面世，引爆市值倍升＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）穩坐國產電動車第一把交椅，去年股價倍增，

截至上日收市市值超過４４００億元（人民幣．下同），是深圳股市市值第八大Ａ股。比亞迪趁

股價高企掠水，近日獲准增發Ｈ股，據報比亞迪計劃籌資最多２３３億元。

比亞迪去年錄得強勁銷量，上月共售出近２﹒９萬輛新能源車，同比增長１﹒２倍，最大功

臣是去年７月推出的中大型旗艦車「漢」，全系定價超過２０萬元，其採用了自主研發「刀片電

池」而備受市場矚目。「漢」推出當月銷量１２０５輛，去到同年１１月銷量已經過萬，是首款

月銷量破萬的中國自主品牌中大型轎車，月均增速超過３０％，但受制於產能有限，比亞迪還在

努力追趕用戶交付要求。

刀片電池屬磷酸鐵鋰電池，與特斯拉採用的三元鋰電池是不同的技術發展路徑。磷酸鐵鋰電

池自燃風險較低但續航力更差，惟比亞迪聲稱刀片電池在確保化學性質穩定的同時，通過減少電

池體積提升了能量密度及續航力，隨著愈來愈多新車交付，刀片電池實力如何很快見分曉。



＊長城汽車：歐拉銷量搶眼，謀攻高端市場＊



長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）近年積極轉型，務求品牌年輕化及大力發展

新能源，旗下擁有兩款新能源車品牌歐拉及ＷＥＹ，前者主打小型車，後者主打ＳＵＶ，雙劍合

璧下長汽去年新能源車銷量暴增７﹒３倍至５﹒７萬輛，表現搶眼，尤其是歐拉１１月銷量突破

萬輛，ＷＥＹ也有超過９０００輛月銷量的好成績。

食髓知味，上月市傳長汽計劃成立一個全新智能電動汽車品牌，主打高端路線，新產品價格

將高於現有產品，直接對標蔚來汽車、理想汽車等新勢力品牌。

與此同時，長汽與寶馬合作成立電動車工廠「光束汽車」，落戶江蘇張家港，預計將生產中

國首批國產ＭＩＮＩ及長城汽車新產品，並聯合研發純電動汽車；另外，集團也在著手研發「無

鈷電池」，消息指採用該款電池的新車型計劃今年７月量產上市。



＊吉利控股：銷量銳減不言棄，邀騰訊百度加盟＊



近日多家車企加速進軍新能源車產業，以吉利控股的計劃最為矚目。子公司吉利汽車

（００１７５）與富豪汽車的合資品牌領克，去年９月正式發布電動概念車款Ｚｅｒｏ，號稱「

續航力可達７００公里，更勝特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３」，並連同英特爾自動駕駛晶片公司

Ｍｏｂｉｌｅｙｅ、百度Ａｐｏｌｌｏ合作開發電動車架構。

概念車發布為吉利市值上漲打響頭炮，同年１１月吉利汽車與戴姆勒合作研發新能源車引擎

，令吉利股價開啟上行通道。１月以來，吉利控股宣布與百度合作組建智能汽車公司，又聯手富

士康成立合資公司主攻汽車代工，又宣布連同騰訊（００７００）共同開發智能無人駕駛汽車系

統。受消息刺激，吉利汽車本月股價暫累漲超過兩成。

吉利在新能源車領域正遭遇重大挑戰，自主品牌「幾何」反應平平，去年新能源車銷量按年

暴減３６％。吉利汽車對上述一系列計劃寄予厚望，行政總裁桂生悅對媒體放言，Ｚｅｒｏ要超

越其他新勢力很容易，「我們這些公司一旦發力，一定快過他們（新勢力）達到盈利」。



＊上汽集團：神車壟斷低端市場，阿里助力做智己＊



「ＢＡＴ」中的Ｂ和Ｔ入局吉利，Ａ則選擇與車企一哥上汽集團（滬：６００１０４）合作

。上汽集團去年１１月宣布，參與設立一個總額７２億元的投資基金，與阿里（０９９８８）投

資電動車項目「智己汽車」。

智己汽車一誕生便進入快車道，去年１２月下旬在上海浦東新區完成註冊，其後不到２０日

，便於上周在中、美、英三地同時發布「ＩＭ智己」品牌，並公布兩款量產定型車，號稱最高支

持近１０００公里續航，及超長２０萬公里零衰減表現。

不少股民不滿上汽集團太遲入局新能源車，事實上公司在低端電動車領域表現一騎絕塵，上

汽與通用汽車、五菱汽車合資設立的上汽通用五菱，盡管只是一家傳統車廠，卻是去年的電動車

銷量冠軍，其出產的宏光ｍｉｎｉ ＥＶ有「國民神車」的稱號，售價不足３萬元極具競爭力，

全年累計銷量達到驚人的１２﹒８萬輛，其在同一級別的產品中，市佔率高達５１％。



＊長安汽車：亮出華為牌，惟遭劃界線＊



長安汽車（深：０００６２５）則選擇了與華為合作，去年１１月宣布與華為及寧德時代

（深：３００７５０）打造一個全新的高端智能汽車品牌，計劃推出一個智能電動車平台及一系

列智能汽車產品，並試圖打造智能生態。首款產品已經完成了前期研發工作，即將進入量產階段

。據內媒報道，長安汽車計劃在未來五年內推出２３款新能源車車型。

華為造車當時引發轟動，亦有人擔心華為受美國制裁會被制約發展。華為翌日發布一份由創

辦人任正非簽發的文件，重申「華為不造整車，而是聚焦信息及通信技術，幫助車企造好車，成

為智能網聯汽車的增量部件提供商。

長安汽車在新能源車賽道上處於落後位置，長安新能源因產品單一、負債嚴重問題，公司於

２０１９年１１月無奈為長安新能源引入戰投。在加入融資後，長安新能源日前發布了奔奔Ｅ－

ｓｔａｒ純電動車，價格低於３萬元，明顯要和上汽宏光ｍｉｎｉ ＥＶ（見上文）對撼。



＊東風汽車：回Ａ上市描繪「嵐圖」，超速部署有點心急＊



相比其他車企還在說故事，東風汽車（００４８９）已經身體力行，去年７月向深圳創業板

遞交了上市申請，擬募集２１０億元，押注高端新能源乘用車項目「嵐圖」。有關上市計劃是東

風汽車過去１５年來的首個再融資計劃，可見公司對新能源車賽道的重視程度。上市申請已上月

獲創業板上市委員會審核通過。

「嵐圖」汽車在東風汽車申請回Ａ同月正式面世，並規劃了９款車型，涵蓋ＳＵＶ和ＭＰＶ

等多個細分市場。「嵐圖」的造車過程可謂一路超速，半年內發布了兩款概念車型，以及首款量

產車型ＦＲＥＥ，日前更在北京開設了全國首家直營體驗店，消費者可以即時下訂。

不過車輛研發非同兒戲，超速部署導致生產環節跟不上，據報體驗店內沒有ＦＲＥＥ的實物

展示，消費者只能「盲人摸象」，下訂單全憑感覺。外界質疑「嵐圖」一味貪快，新車量產計劃

未見落實便先開放落訂，更不用提後續的交付、售後服務等一系列環節，消費者毫無保障。

另外東風集團亦與國家電網簽訂了深化戰略合作協議，將探索合作模式，包括聯合建設營運

充換電站、推動換電行業標準化進程、推動車樁數據互聯互通等。



＊廣汽集團：品質問題未解，再遭質疑炒作充電池＊



廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）將新能源車業務分拆獨立經營，旗下廣汽新

能源改名廣汽埃安，定位高端智能電動車品牌，旗下擁有三款車型，據報去年累計銷量６萬輛，

同比增長近４３％，計劃於今年推出四款新車。廣汽集團另外還與電動車新貴蔚來汽車成立過合

資公司，不過早已被外界遺忘，去年總銷量料不足１０００輛。

廣汽埃安銷量中規中矩，但隱患在於發生過多宗車輛自燃事故，去年夏天內媒共報道過４宗

Ａｉｏｎ Ｓ自燃事故，公司至今未給出任何解釋，另外Ａｉｏｎ Ｓ的續航能力亦遭不少車主

質疑遭嚴重誇大。

廣汽埃安的爭議還在持續，近日公司預告將推出一款石墨烯基超級快充電池，宣稱８分鐘可

充滿八成電力，續航１０００公里，並經過「史上最嚴苛的安全測試」，相當於能解決電動車現

存的種種缺陷。不過有中科院院士公開打臉，以現有技術根本不能達成，廣汽集團後來發公告澄

清，「快速充電」和「長續航」的特性會分別體現在兩種電池上，目前兩項目均在有序推進中。

不過，這樣的聲明能不能服眾、產品面世如何令消費者信任？又是另一回事了。



＊一汽集團：與福士合作造車，新丁叫板特斯拉＊



一汽集團與德國福士的合資車企一汽大眾日前推出首款純電動車ＩＤ﹒４ ＣＲＯＺＺ，售

價２０萬元起，比特斯拉國產Ｍｏｄｅｌ ３還要便宜５萬元，外界均認為一汽大眾是在向特斯

拉叫板。

一汽大眾三款新車型續航力介乎４００至５５０公里，相比同類產品有所欠缺，但產品面世

意味著企業進入電動時代，據內媒報道，大眾計劃到２０２５年推出合共１５款基於全新電動車

平台ＭＥＢ平台的車型，目標銷量達到１５０萬輛。

