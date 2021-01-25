【ＦＯＣＵＳ】車股Ｇｏ　Ｇｏ，車主凍凍

【ＦＯＣＵＳ】許老闆的「朋友圈」威武。攜向六大富豪配股集資２６０億元的消息，造車

新丁恆大汽車（００７０８）股價周一（２５日）火箭式狂飆六成刷新高；上周四（２１日）早

一步宣布配股的比亞迪（０１２１１），股價同破頂。

另一邊廂，冬季寒潮引發的續航里程大幅縮水，正困擾一眾新能源車車主，１月新能源車銷

量大概率重演去年１月的「滑鐵盧」。而隨著愈來愈多入局者攪動資本盛宴，技術洗牌加劇遲早

現「第一滴血」。



＊「朋友圈」效應刺激恆大汽車飆六成＊



中國誓言「２０６０年達到碳中和」及「２０２５年新能源車銷售佔比２０％」的政策紅利

下，入局新能源車產業，愈來愈似等同名利雙收。去年預測中國造車「３＋３＋３＋３」格局的

美團創始人王興或許沒有想到，３央企（一汽、東風、長安）、３國企（上汽、廣汽、北汽）、

３民企（吉利、長城、比亞迪）、３新勢力（理想、蔚來、小鵬）之外，恆大、百度、騰訊等巨

頭齊欲分杯羹。

繼去年９月配股集資４０億元後，恆大汽車周日（２４日）再宣布配股集資２６０億元，捧

場的６位富豪包括劉鑾雄妻子陳凱韻、中國燃氣主席劉明輝、京基集團董事長陳華等。加之上一

輪集資金主的雲峰基金、紅杉資本等，許老闆的「朋友圈」效應刺激公司股價今早刷新５０元新

高。

同樣是折讓發行，上周配股集資２９９億元的比亞迪，半日亦升７﹒５％創新高；吉利

（００１７５）則升逾６％。不過，相對比亞迪、吉利去年新能源車銷量逾１８﹒９萬、

６﹒８萬輛，已發布１４款炫目車型的恆大汽車至今未有量產。



＊「巨型終端」軟件生態比拼方見真章＊



正當新能源車產業資本盛宴華麗上演之時，冬季寒潮引發的續航里程大幅縮水，正困擾一眾

北京、上海等城市的新能源車車主，一天充三次電、續航減半等，直指電池效能低溫下衰減的技

術難題。而去年１月內地新能源車銷量腰斬逾５４％的紀錄在前，本月銷量恐同難樂觀。

此外，全球車用晶片短缺潮升溫，令恩智浦等車用晶片供應大廠紛紛宣布漲價，東風汽車集

團旗下智新半導體上周就宣布，年產３０萬套功率晶片模塊的生產線將在４月投產。

可以想見，各路資本、科技巨頭選邊加入新能源車戰團趨勢持續，玩家高速擴容帶動投資者

跟風押注熱潮，惟集資、產量、續航等吸睛度比拼之後，汽車這個新一代「巨型移動智能終端」

的軟件、生態系統高下才見真章。

鑑於新能源汽車開發極度仰賴系統工程，以恆大汽車為例，其全球研究總院據報下設１１大

專業研究院以「全覆蓋式」攻關。換言之，顛覆性技術落後或突破，隨時令「前浪死在沙灘，後

浪遲發早至」。

當未來洗牌加劇，戰國的「第一滴血」將慘現何方玩家？「樂視造車」跌落神壇不可不知。

