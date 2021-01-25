《融天納地－溫天納》疫苗、財金政策與股市之間

《融天納地》港股近周表現耀眼，不能完全否認與早前環球疫苗接種因素所帶來的正面情緒

有關。不過，參考中國衛健委意見，當一般接種疫苗人口比例達六成至七成即能建立全民保護。

按此推算，究竟哪一個國家能率先建立免疫屏障值得關注。不過，何時達到免疫屏障，就需要取

決於疫苗產能及群眾的接種意願兩大因素考量。



新冠疫情環球繼續肆虐，疫苗能否切斷疫情的傳播鏈，一切視乎目前環球疫苗接種的進度。

參考研究報告，中東、歐美國家疫苗接種率目前全球領先，而亞洲國家相對落後。內地目前的接

種率仍在發力當中，故此維護經濟穩定的政策定將持續出台。上周，國家發改委明確今年的宏觀

政策會與保持經濟平穩運行的實際需要相匹配，不會出現急轉彎，否定了今年政策要全面退出的

說法



在接種意願上，中國、巴西、英國等國接種意願均在七成以上，美國、德國、法國意願相對

較低。綜合各國分批接種計劃、疫苗產能、接種意願，估計以色列及英國能在今年第一季度前後

最先建立免疫屏障，美國則在今年第三季度前後，而中國和德國則要到明年後才能實現全民免疫

。



由此可見，環球不同國家達至疫苗全覆蓋的時間節點存在差異。若參考上述時間推斷，內地

達至全民免疫的時間有可能會遲於歐美國家，故此此等海外地區未來的潛在經濟改善速度到了若

干節點後，有可能會領先於內地，屆時相關地區的製造業復甦亦有可能提前，這對內地出口產業

存在一定程度的潛在競爭，由此推斷，內地出口製造業在今年下半年面對的挑戰將會加大。當然

，目前環球病毒不斷出現變種，疫苗的有效性仍須觀察，人們對疫苗的接種意願究竟有多強，亦

會受到不同因素所影響。在不確定性因素的影響下，內地的經濟穩定政策更顯重要。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

