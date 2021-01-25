《匯市一周－徐惠芳》觀望各國數據及美聯儲議息，外幣整固

《匯市一周》本周，美聯儲將公布２０２１年首次利率會議，美國、德國、法國將公布第四

季度ＧＤＰ，美國將公布１２月ＰＣＥ物價指數、歐元區景氣指數、德國１月失業率等重要數據

將出爐。達沃斯論壇也將於２０２１年１月２５至２９日舉行網上會議，投資者需密切留意。



美國總統拜登正式上任，隨即簽署十多項行政命令，首份行政命令指示政府各部門加強防護

裝備抗疫，表現拜登對抗疫政策的重視，跟前總統方向有所不同。其後，拜登公開促請國會參議

員，支持他提出的近２萬億美元大規模刺激法案。在未來兩星期，國會兩院將就此方案進行討論

，任何消息和言論均對美元產生變化。



美匯指數過去三個交易日下跌，市場樂觀看待拜登的財政刺激計劃，促使交易商買入風險資

產，帶動澳、紐元上漲。歐洲大部分國家２０２１年年初也採取了更嚴格的封鎖措施以抗擊復燃

的疫情，歐洲國家服務業１月份大幅萎縮。美聯儲周四（２８日）將舉行２０２１年的首次利率

會議，隨後美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。投資者比較關心的是美聯儲何時縮減購債規模

以及何時開始第一次加息。



聯儲局將於周三（２７日）及四召開今年首次貨幣政策會議，預計利率和政策不變，但焦點

落在鮑威爾的經濟展望，買債規模和寬鬆政策的評論。任何樂觀的評論都會提振美元。議息後，

美國公布多項有關通脹指標的數據。周四公布個人收入和消費數據，周五（２９日）公布１２月

份ＰＣＥ核心物價指數。若數據超過市場預期增加，對美元支持。技術上若美匯指數穩守２０日

線，依據黃金比例反彈浪計算，將測試９１﹒１１或９１﹒７０水平。若美匯指數下跌，

８９﹒６７為首個支持位。



＊英國經濟活動限制令暫難取消＊



歐洲央行上周四（２１日）公布新一期政策會議，維持三大利率不變，重申ＰＥＰＰ額度不

一定要全額使用。行長拉加德表示，疫情仍然對經濟構成嚴重風險，通脹率仍然很低，且通脹將

持續疲軟。購債將具有靈活性，以確保平穩傳遞，歐洲央行準備根據需要調整所有工具。



歐洲央行將通過緊急抗疫購債計畫以在疫情期間保持有利的融資條件，第三輪定向長期再融

資操作（ＴＬＴＲＯ）仍然是銀行有吸引力的資金來源，支持銀行向企業和家庭放貸。過去兩周

，歐元的調整趨勢仍在延續，後市一旦失守１﹒２１關口，下方關注１﹒２０５４，失守該點下

探１﹒２０關口。關注匯價收市於１﹒２１００下方，還是１﹒２２２０上方。



英國首相約翰遜表示，英國發現冠狀病毒新毒株，致命性可能超過最初預期，警告政府避免

過早解除封鎖措施，意味英國疫情還有漫長的路，經濟活動限制令難以取消。另外，英國脫歐後

對經濟影響仍未正式反映，相信陸續公布的數據可以引證經濟影響。



英鎊升破前高１﹒３７１０之後，下一上行目標看至１﹒３７７２，升穿後將挑戰

１﹒３８５０。技術上，英鎊兌美元曾觸及高位１﹒３７５０，若繼續延伸可望挑戰

１﹒３８５５。但如果跌破１０和２０日線，將留意下一個支持位於１﹒３５４５。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

