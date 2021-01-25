《金石為開－黃威》金價面臨強弱轉換，突破後可跟進

《金石為開》拜登上台首日便簽署１７道行政命令，市場預期政府與國會將很快落實１﹒９
萬億（美元．下同）的新刺激計劃。美元指數再度轉弱，回探９０關口。黃金由低位元回升後陷
入整理狀態。ＣＯＭＥＸ２月黃金期貨下跌不足０﹒１％，報１８６５﹒９元╱盎司。
拜登周三（２０日）宣誓就任美國第４６任總統後，隨即簽署了１７道行政命令，要求進入
所有聯邦機構須戴口罩、重返巴黎氣候協定、終止美墨邊境築牆資金等。拜登本周還會簽署其他
行政命令，白宮將在未來幾天發布。同時，由於民主黨掌控兩院多數席位，財長耶倫態度十分鴿
派，市場預期拜登提出的１﹒９萬億美元美國救援計畫將很快開始落實。而美國當前疫情的嚴重
也使得財政刺激的推出具有急逼性。因此美元走勢再度回軟，跌至９０關口附近。
金價在周二（１９日）短暫震盪後，終於順利攻下１８６０元。日線ＭＡＣＤ下跌動能柱收
縮，即將形成金叉，ＲＳＩ升至５０附近。保歷加通道中軌則小幅下移至１８６５元，指標一致
顯示黃金短線面臨強弱轉換的關鍵節點。不過考慮到目前美國股市風險情緒依然較高，投資者還
需謹慎應市。此前抄底的多倉可部分獲利，若金價突破保歷加通道中軌再伺機加注跟進。
《六福金融分析師 黃威》
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動