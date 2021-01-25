  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/01/2021 10:53

《金石為開－黃威》金價面臨強弱轉換，突破後可跟進

　　《金石為開》拜登上台首日便簽署１７道行政命令，市場預期政府與國會將很快落實１﹒９
萬億（美元．下同）的新刺激計劃。美元指數再度轉弱，回探９０關口。黃金由低位元回升後陷
入整理狀態。ＣＯＭＥＸ２月黃金期貨下跌不足０﹒１％，報１８６５﹒９元╱盎司。
　
　　拜登周三（２０日）宣誓就任美國第４６任總統後，隨即簽署了１７道行政命令，要求進入
所有聯邦機構須戴口罩、重返巴黎氣候協定、終止美墨邊境築牆資金等。拜登本周還會簽署其他
行政命令，白宮將在未來幾天發布。同時，由於民主黨掌控兩院多數席位，財長耶倫態度十分鴿
派，市場預期拜登提出的１﹒９萬億美元美國救援計畫將很快開始落實。而美國當前疫情的嚴重
也使得財政刺激的推出具有急逼性。因此美元走勢再度回軟，跌至９０關口附近。
　
　　金價在周二（１９日）短暫震盪後，終於順利攻下１８６０元。日線ＭＡＣＤ下跌動能柱收
縮，即將形成金叉，ＲＳＩ升至５０附近。保歷加通道中軌則小幅下移至１８６５元，指標一致
顯示黃金短線面臨強弱轉換的關鍵節點。不過考慮到目前美國股市風險情緒依然較高，投資者還
需謹慎應市。此前抄底的多倉可部分獲利，若金價突破保歷加通道中軌再伺機加注跟進。
《六福金融分析師　黃威》

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/01/2021
《股市一周》北水淹香江　港股周升873點　傳區域禁足高位回吐
中國故事22/01/2021
《神州經脈》網企反壟斷初見成效　放水近八個月高　滬指周升1％
香港要聞22/01/2021
【新冠肺炎】傳政府研封油麻地「疫區」　葉劉：禁足太遲但要做
財經熱話22/01/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》銅價持續上揚　江西銅業(00358)逢低吸納
生財有道22/01/2021
等候回調入市？短打定期賺息攻略
FOCUS22/01/2021
【FOCUS】魔都樓瘋藏南北分化　神話見頂房企轉賽道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Gogo Herbs 進口保健品專門店 - Charenda高效EPA成人魚油

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>