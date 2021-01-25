《陶冬天下－陶冬》拜登政府急推政策，歐洲央行緩和匯率

《陶冬天下》上周，美國人見證了第４６任總統就位，新老總統交接儀式平安地完成了。新

總統拜登沒有浪費任何時間，連發十五條行政命令開啟他的白宮生涯；股市也沒有浪費任何時間

，迅速地結束了Ｂｉｄｅｎ Ｔｒａｄｅ（拜登交易），風險資產市場將聚焦轉回到經濟與疫情

上，調整模式開啟。美股其實仍在觀望，Ｓ＆Ｐ５００略有下降，ＮＡＳＤＡＱ仍將上升，不過

市場對拜登能否落實１﹒９萬億美元的救援計劃開始表示懷疑，同時歐美經濟繼續受到疫情的拖

累，經濟數據慘淡。經濟前景不如預期，歐美國債市場好調，美國十年期國債利率回落１﹒５點

。候任財長耶倫在參院聽證時強調美國政府無意尋求弱美元政策，不過上周美元指數還是輕微走

軟。以拜登就職日為分水嶺，布蘭特石油先升後回，黃金先低後高，比特幣大幅動盪。



全球股市在高位觀望。民主黨同時拿下白宮和參眾兩院，掃除了美國政壇的一些不確定性。

拜登政府高調強勢開局令市場對經濟復甦前景更樂觀，成就了股市、油市和大宗商品市場的拜登

交易。拜登登基塵埃落定，市場重新審視前景：疫情比兩個月前更嚴重，經濟二次下滑難以避免

，疫苗注射比想像的進展緩慢，但是但是，拜登承諾了更多。於是目前市場將復甦的時間向後推

了幾個月，而對２０２１年快速復甦的基本預期維持不變。以病毒的變種和疫苗接種速度來看，

疫情在春季改善恐怕主要還靠氣溫而不是群體免疫，人群管制政策預計屆時會放鬆，但是未必可

以全部取消。拜登可以在上任前一百天做得風風火火，在救援和抗疫上作出有別於特朗普的動作

，但是筆者認為一百天之後的拜登的執政效率會明顯下滑。拜登仍希望在大的政策上取得部分共

和黨議員的支持，實現他的癒合美國的理念，副總統和兩位前第一夫人在就職儀式上不約而同地

身著紫色上衣（民主黨的藍色與共和黨的紅色相融）就是一個暗示。其實他在民主黨內部亦非強

勢領袖，也要尋求共識，尋求共識必然拖慢政策推出速度。如果拜登在上台前兩年無法挾強勢幹

大事，萬一兩年後的中期大選民主黨失去對國會兩院的完全控制，後面便很難再推具有爭議的大

政策。克林頓、奧巴馬，都有此教訓，筆者認為拜登也會重蹈覆轍，所以對他的大基建新政半信

半疑。當然受惠於今年的大碼救援計劃，筆者將今年美國的增長預測由５﹒５％上調到６﹒６％

（Ｑ４╱Ｑ４），問題是明年美國經濟能不能自主站穩。



近來所有的注意力都集中在華盛頓的美國（新老）總統和聯邦儲備局身上，大洋另一側的歐

洲有點煩。除了疫情之外，歐元在不斷走強。歐元對美元匯率比一年前升值８％，對英鎊等多數

其他貨幣也在升值，而歐洲經濟正處在水深火熱之中。針對疫情擴散、經濟危機和市場震盪，歐

洲央行也啟動了一系列刺激措施，包括１﹒８５萬億歐元的資產購買計劃，但是卻比不過更瘋狂

ＱＥ的美國聯儲。當地通貨膨脹已經連續數月呈現通縮，離央行設定的通脹目標漸行漸遠，但是

負利率已經到了減無可減的地步。同樣面臨通縮壓力，美國十年期國債利率大幅下滑，實質利率

仍能維持合理，而德國十年期利率降無可降，歐洲的實質利率其實在上升，吸引了資金回流，推

高了歐元匯率。下星期歐洲央行開會，且看法蘭克福怎麼在沒有重型工具的情況下降低市場的匯

率預期。



本周的重點關注是：拜登１﹒９萬億美元刺激措施在國會的攻防。美國聯儲及歐洲央行各有

例會，預料政策不變，但是前瞻性指引和對經濟現況的描述值得留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

