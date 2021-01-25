《缸邊隨筆－石鏡泉》電動車的戰國時代

《缸邊隨筆》中國的春秋戰國時代，其實不只七雄，只是打到一定時期後，剩下七雄，之後

六雄都沒有了，因秦滅了那六雄。今時的電動車，也進入了個戰國時代，群雄將會廝殺，殺剩哪

一位，或哪幾位，數年後便知，作為投資者，要知風險才好。如嫌本文太長，可看文末。



甚麼是電動車？不是一塊電池、一個摩打這麼簡單，這種電動車，只屬玩具車。筆者在小學

會考之後的暑假中，已做了一架，今時兒童玩具中就有不少，而且已可以加上遙控。但這類型電

動車，能賣得上多少錢？



電動車產業鏈有六大範疇



真正的、未來的電動車，或產業鏈，有六大範疇：



１﹒摩打及相應配置；



２﹒電池及充電配置；



３﹒無人駕駛技術；



４﹒車內裝置；



５﹒電池回收；



６﹒二手車市場。



逐項講講。



１﹒摩打



摩打，即等同今時汽油、柴油車的內燃機，摩打的製作技術較內燃機低Ｂ很多。但就要用上

不少銅線，所以銅的需求會升、升、升，要買江西銅（００３５８），錯不到哪裏。



電動車有主動力摩打外，亦要有不少其他小型摩打，傳統燃油車可以有上１５０個微型摩打

去控制水撥、車燈、供油、調校這個那個車部件，德昌電機（００１７９）是此中的世界級廠家

。



由於電動車要有自動導航，所以必要有鏡頭雷達感應，每車最少有５個，車四角及車頂，這

是南京電動公交車的最低配置。因此，舜宇光學（０２３８２）或謂會做光學鏡頭的瑞聲科技（

０２０１８）有飯吃。



電動車除了摩打之外，尚要有個重要，但少人提及的部件，波箱。



內燃車有波箱，是很必然的，但有些電動車，是沒有波箱的，只以供應電量多少，來控制摩

打轉速即車速。這個安排是可以的，但如要持久地加速，例如要跑上１６０ｋｍ╱ｈｒ（公里╱

小時）以上，摩打就可能會發熱，熱過頭，就會燒摩打、車著火。



要解決這燒摩打問題，可以加個波箱，來調校加速或降速，此即摩打是可以衡速地轉動，不

易招來摩打過熱燒摩打。



中國製造波箱的工廠多的是，但一直在質量上有問題，一直到１９８５年中國製造的波箱仍

有漏油、漏氣、漏水的問題。吉利（００１７５）在２００９年買入了澳洲波箱廠，該波箱廠是

供給通用汽車的，之後吉利將波箱技術一直改善。所以吉利以後除了賣車外，還會否賣波箱？要

問吉利？！



２﹒電池及充電配置



電動車的電池可以有多種，鋰、鈷、固態石墨希、氫等等。電池等同汽油，最終一定會由阿

爺拍板。這個電池標準一定會統一，因為這涉及日後電池的回收，電池是個可以污染環境上千年

的廢物，定要能回收才可，要有效回收，就必要用料相對一致，不可是雜牌料。



Ｔｏｙｏｔａ在發展電動車時，就盯住氫電池，中國的氫能電池亦有一定進展。中國的蘇州

金龍日前交付了６０台４２噸氫燃料電池半掛重卡予寶鋼（滬：６０００１９），這是全球迄今

為止最大一批氫燃料電池重卡。不少人以為，中國在汽車電池發展上很落後，其實不然。



＊電池即是另類「石油」＊



電池有４個要求：充電快、續航力長、負重多、回收易。達此４個要求的電池商實發達，因

為電池即是另類「石油」。



除了蘇州金龍外，還有廣汽（０２２３８）的石墨烯、比亞迪（０１２１１）的電池。但也

不要忘記倫敦的黑色的士，現由吉利生產，是全電動的，吉利入股奔馳，購入富豪，會沒有電池

技術嗎？會不會唔聲唔聲，「電」你一驚？



至於充電樁，還是充氫氣樁，還是充甚麼的樁，看電池構造，會不會車頂頂塊太陽能板也可

充到電？若是一些勁抽的太陽能新技術者，也是半個賣「油」郎。



３﹒無人駕駛技術



無人駕駛技術是２１世紀電動車的必然裝配。第一部電動車是百多年前產於德國，並且是在

內燃機車大盛之前已面世。１９８０年代，美國有２０００部ＥＶ（電動車）造了出來，只不過

通用買起有關技術，並鎖在夾萬，ＥＶ成車則拿去廢車場壓扁了，免跟內燃車爭。但今時通用汽

車要夥同Ｇｏｏｇｌｅ、微軟去做電動車了。



吉利日前宣布跟百度合作、跟騰訊（００７００）合作，為甚麼？百度應是地圖指路，騰訊

應是車內的相關配置啩。



如果是自動駕駛了，坐車的人百無聊賴？他可以睡覺，但亦可以辦公、打機。如果有裝配，

可否在車上做埋、食埋早餐？我理想中的電動車是架ＶＡＮ仔，日可辦公、夜可睡（屋貴嘛，單

身漢買架大啲嘅２８人電動車裝埋廁所、廚房，就是可食、住、行都可一車搞掂？）



４﹒車內裝置



要一車搞掂食、住、行，要有甚麼車內裝置？各有不同，怕以後有個新行業，屋內裝修要兼

埋車內裝修。這方面可以有甚麼發展？諗到癲都得。



５﹒電池回收



電池回收將有別於車軚回收，電池回收是多技術很多，可以想像在一帶一路，在非洲會可以

有很多電池回收連鎖店？



６﹒二手車市場



未打到嚟，遲啲諗。



當前打到嚟的，從Ｔｅｓｌａ角度看是：恆大（００７０８）又造車、比亞迪又造車、五菱

（００３０５）又造車、吉利又造車、廣汽、一汽、長城（０２３３３）及逾１５０家國內車廠

都造電動車。



在外國，ＧＭ、Ｆｏｒｄ、ＶＷ、Ｂｅｎｚ、保時捷、日本的、南韓的……都在造電動車，

數下來，點只七雄，日後誰主浮沉？



＊汽車業是「千裏剩一」＊



１９００年，美國汽車業啟，其時美國有逾１５００間汽車廠，今時剩下來的嚴格言只有福

特未執過笠，就算是通用、佳士拿都執過笠啦。汽車業，點只百裏挑一，是「千裏剩一」才是。



淘汰，不離一句：



人無我有，人有我好，



人好我優，人優我走。



所以買任何車股、電池股，都要有這警覺。不過有些常青行業則可以買得較放心，是甚麼行

業？



中移動（００９４１）、聯通（００７６２）、中電信（００７２８）、中國鐵塔

（００７８８），自動駕駛嘛，怎能不抬頭靠衛星看路？因此一眾跟「看路」有關的Ａ股都可以

，只可惜港股中這類股在港不多，又要回歸Ａ股了。



電動車這麼多「電器產品」，要多少塊電子底板？要多少塊芯片？ＡＳＭ（００５２２）、

建滔積層板（０１８８８）、中芯國際（００９８１）、上海韋爾（滬：６０３５０１）都有錢

途？



＊電動車要不少新事物扶持＊



電動車，是個新事物，要不少其他新事物來扶持，正是只要你想得到的，都可能是真的。



還有甚麼其他股？祝大家多想、多賺！《資深投資者 石鏡泉》

