【新冠肺炎】袁國勇到麗港城５座視察傳播情況

《經濟通通訊社２５日專訊》藍田麗港城５座過去一星期錄得９宗確診，上周四（２１）已
經列入強制檢測的大廈名單內。今早港大微生物學系講座教授袁國勇到麗港城５座視察環境，並
與區議員及居民等開會商討對應方案。（ｃｌ）
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