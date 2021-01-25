【新冠肺炎】伊利沙伯醫院９４歲女患者離世，累計１７０人染疫亡

《經濟通通訊社２５日專訊》伊利沙伯醫院公布，一名９４歲有長期病患的新冠肺炎確診者

離世。疫情爆發至今，本港累計有１７０名患者死亡。

該名女病人上星期一（１８日）因咳嗽到急症室求診，其後確診，並入住隔離病房接受治療

，病人情況持續惡化，延至今早清晨離世。（ｃｌ）

