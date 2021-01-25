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25/01/2021 16:33

【新冠肺炎】本港新增７３宗確診逾半源頭不明，強檢名單增三廈

　　《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日錄得
７３宗確診個案，４宗為輸入性個案，６９宗本地感染，當中有１３宗來自佐敦受限區域；深水
埗區有８宗個案，６宗來自指定區域。
　　確診病例中，逾半即３８宗感染源頭不明，３１宗與之前其他個案相關，包括來自深水涉強
制檢測大廈，九龍佐敦健寧安老院及筲箕灣天悅廣場中醫師等。

＊筲箕灣中醫師確診＊

　　張竹君表示，該名中醫師的家人較早前發病，衞生署一位醫生曾到其診所看醫生，亦初步確
診。中醫師於２３日發病，病發傳染期要追蹤，有個別病人需要接受檢疫，由於牽涉衞生署醫生
，追蹤會拉闊少少。張竹君指，其他非傳染期人士或非該段時間曾向該中醫求診人士，要留意自
己身體，有需要便須求醫，亦鼓勵接受測試。
　　張竹君又指，有三座大廈需要進行強制檢測，包括北角東發大廈Ｃ座，有二單位涉及３居民
，他們居住於同一層樓，暫未找到相關關連。另外，深水埗指定區域有兩幢出現個案，分別為汝
州街２８０－２８６Ａ及汝州街１７３號，各有一宗個案。（ｂｎ）

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