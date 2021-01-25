【新冠疫苗】曾浩輝：建議市民接種兩針，未有數據支持混合接種

《經濟通通訊社２５日專訊》政府疫苗接種計劃專責工作小組及疫苗顧問專家委員會成員曾

浩輝表示，現時本港採購的疫苗都需要打兩針，如市民只打一針，保護率會不理想，達不到全面

保護。對於外國容許疫苗「混合接種」，他表示不建議，指暫時未有相關數據支持。

曾浩輝指，如果正接受化療人士欲接種疫苗，建議先與主診醫生商量，因他們免疫力較差，

臨床實驗亦未包括該批人士。如部分人士接種某種疫苗後出現過敏反應，他認為轉用其他牌子是

可行方法，但建議要先進行抗源測試，注意其他疫苗會否含有相同致敏成份。至於１６歲以下人

士，他表示臨床測試同樣未包括有關人士，故未有數據，且小朋友的病發率較低，一般不鼓勵接

種，暫時亦未有相關接種計劃。

另外，曾浩輝指，未有數據或證據顯示市民在接種疫苗一段時間後需要再次接種。政府疫苗

接種計劃專責工作小組成員梁柏賢亦補充，仍要等待期後的報告，又表示當市民登記接種計劃時

，網上系統會為該人士預約兩劑疫苗的接種時間。



＊ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗有效率理想，政府會繼續採購科興疫苗＊



曾浩輝認為，ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗有效率達９５％，在疫苗中已經算高，而平常的流感疫

苗有效率只有大約７成。他又相信，雖然多國出現變種新冠病毒，但疫苗仍然有效，故市民可繼

續接種疫苗。

曾浩輝又表示，政府會繼續採購科興疫苗，但仍需等待數據，暫時亦未有為科興疫苗設立公

布限期。而市民亦可透過選擇接種地方來得到想打的疫苗牌子，如市民可到社區接種中心接種

ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗，亦可選擇到私家診所或私家醫院接種科興疫苗。



＊梁柏賢：正商討當長者可帶同２名照顧人士接種疫苗＊



梁柏賢表示，政府正商討當長者登記接種疫時，陪同長者的年輕照顧者也可一併接種，但詳

細方案仍需等待當局討論後再作公布。他又指在計劃開展初期，應先為較健康的安老院舍長者接

種，一些體弱或病情嚴重的長者，未必適合計劃一開始就接種。

他相信，政府短期內會批准緊急使用ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗，歐洲相關廠方正生產疫苗，相

信下月底會供港，３月初可接種。

梁柏賢又提到，即使年輕人感染新冠肺炎亦有機會出現嚴重病徵，建議亦要接種。現時目標

會先為長者及高風險人士接種，而大規模接種的時間表則仍要視乎疫苗供應時間及種類。他又指

，市民接種後仍需繼續配戴口罩及勤洗手，直至多人接種及個案回落後再放寬社交距離措施。



＊本港接種率愈多愈好，政府正研究採購第四種新冠疫苗＊



梁柏賢表示，本港達到７０％接種率並非政府目標，但愈多愈好。當本港與其他國家的接種

率較高時，或可與各國相討旅遊通關。他形容接種計劃是「新武器」，令其他防疫措施不用太緊

，而即使最終未達到群體免疫，政府仍會使用其他防疫措施控制疫情。

他又指，政府一直有計劃採購第四種新冠疫苗，預期將會考慮基因重組蛋白疫苗，但暫時未

決定牌子，會繼續討論。他建議，如企業內有多人接種，因疫苗幅作用或會維持３－４日，僱主

可安排僱員分批接種，以便有更好的工作安排。（ｓｌ）

