【新冠肺炎】伊院三護士初步確診，兩內科病房停收新症

《經濟通通訊社２５日專訊》醫管局表示，伊利沙伯醫院三名護士初步確診，並有９名醫護

同事被列作密切接觸者，全部人均需檢疫。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，由於

伊院較多人確診或檢疫，兩間內科病房已停收新症，當局會調派人手支援。醫管局明日會安排為

醫院醫護檢測。他呼籲公眾避免前往醫院急症室求醫，以免加重醫院的負擔。



＊籲輕症者勿前往伊院急症室求醫＊



劉家獻指，三名初步確診的護士包括一名內科病房護士、一名隔離病房護士，以及一名在上

月初至本月中在隔離病房工作，本月１８日調回內科病房的護士。

他指，內科病房護士工作時無接觸確診病人，但居住大廈有確診患者，估計社區感染機會較

大；另外兩名有在隔離病房工作護士，在照顧病人時，均有穿著全套裝備。３名護士合共曾與９

名同事食飯，全部人需要檢疫。



＊亞博社區治療設施明起提供中醫治療服務＊



另外，醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，由明天（２６日）起，將在亞博社區治療設

施提供中醫治療服務，服務免費屬自願性質，希望可以紓緩徵狀。病人需要由中醫及西醫評估，

是否接受中醫服務。醫管局已成立小組，包括３間大學的中醫臨床及中醫專家，西醫方面包括傳

染病學及毒理學專家。病人接受首次診療後，將獲安排覆診及治療，出院後仍可以繼續接受中醫

治療。（ｂｎ）

