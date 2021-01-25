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25/01/2021 16:40

【新冠肺炎】伊院三護士初步確診，兩內科病房停收新症

　　《經濟通通訊社２５日專訊》醫管局表示，伊利沙伯醫院三名護士初步確診，並有９名醫護
同事被列作密切接觸者，全部人均需檢疫。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，由於
伊院較多人確診或檢疫，兩間內科病房已停收新症，當局會調派人手支援。醫管局明日會安排為
醫院醫護檢測。他呼籲公眾避免前往醫院急症室求醫，以免加重醫院的負擔。

＊籲輕症者勿前往伊院急症室求醫＊

　　劉家獻指，三名初步確診的護士包括一名內科病房護士、一名隔離病房護士，以及一名在上
月初至本月中在隔離病房工作，本月１８日調回內科病房的護士。
　　他指，內科病房護士工作時無接觸確診病人，但居住大廈有確診患者，估計社區感染機會較
大；另外兩名有在隔離病房工作護士，在照顧病人時，均有穿著全套裝備。３名護士合共曾與９
名同事食飯，全部人需要檢疫。

＊亞博社區治療設施明起提供中醫治療服務＊

　　另外，醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，由明天（２６日）起，將在亞博社區治療設
施提供中醫治療服務，服務免費屬自願性質，希望可以紓緩徵狀。病人需要由中醫及西醫評估，
是否接受中醫服務。醫管局已成立小組，包括３間大學的中醫臨床及中醫專家，西醫方面包括傳
染病學及毒理學專家。病人接受首次診療後，將獲安排覆診及治療，出院後仍可以繼續接受中醫
治療。（ｂｎ）

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