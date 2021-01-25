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25/01/2021 07:53

【企業盈警】招商局置地（００９７８）料全年純利減６０％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》招商局置地（００９７８）公布，預期截至去年１２月
３１日止年度純利按年減少約６０％，至約７﹒１８億元（人民幣．下同）。
　　該集團指，盈利預期減少主因期內結轉項目中低毛利項目佔比較２０１９年度為高，故整體
毛利率同比下降、來自聯營公司及合營企業結轉溢利減少，故根據權益法分佔聯營公司及合營企
業之溢利同比下降，以及期內結轉項目中透過非全資附屬進行的項目佔比增加，故歸屬於股東淨
利潤明顯減少。
　　該集團認為，本身基本面良好，連同其聯營及合營企業於截至去年１２月３１日止年度銷售
總額同比增長約３３％，至約４９８﹒７４億元，將持續優化財務資本結構和提高業務運營水平
。至於銷售總面積約２７５﹒３６萬平方米，同比增長約３０％，每平方米平均售價約１﹒８１
萬元。
　　另外，該集團指，去年１０月１日至１２月３１日期間，連同其聯營公司及合營公司獲得銷
售總額約１６８﹒５３億元，同比增長約４７％，而銷售總面積約８９﹒４５萬平方米，同比增
長約３３％，每平方米於平均售價約１﹒８８萬元。（ｗｈ）

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