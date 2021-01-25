【企業盈警】哈爾濱電氣（０１１３３）料全年最差轉盈為虧

《經濟通通訊社２５日專訊》哈爾濱電氣（０１１３３）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利比２０１９年度明顯下降，亦可能錄得小幅虧損。

該集團指，業績倒退主因去年受人民幣升值及新型冠狀病毒疫情影響，導致國際工程項目毛

利下跌，從而令整體毛利下降。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

