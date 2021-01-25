【企業盈喜】中信股份（００２６７）料全年純利增最少３％

《經濟通通訊社２５日專訊》中信股份（００２６７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利將比２０１９年度純利約５３９億元人民幣增不低於３％，即至約５５５﹒２億元人民

幣。

該集團指，受到來自新冠肺炎疫情、國際形勢變化等多重挑戰。然而，該集團預期可實現全

年業績正增長。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

