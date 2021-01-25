【企業盈喜】雅生活（０３３１９）料全年純利增最少４０％

《經濟通通訊社２５日專訊》雅生活（０３３１９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度股東應佔利潤按年增不低於４０％，即至約１７﹒２２億元人民幣，而利潤總額按年升不少於
５０％。
該集團指，純利上升主因管理面積大幅增加及運營效益提升，帶來收入及利潤大幅提升。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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