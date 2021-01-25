《日入而息》國泰因檢疫新規增現金消耗，快手傳明招股料反應火熱



《今天重點》﹡國泰（００２９３）上月載客量按年挫９８﹒７％，載貨量跌３２﹒３％；

港府要求２月內機組人員強檢，或需削減６０％客運運力

﹡消息指快手科技每手１００股，入場費近１１６１６元；傳快手國際配售已

獲足額認購；耀才指快手ＩＰＯ預留５００億孖展予客戶認購；黃德几指憧

憬業務高速增長，一年內或納入藍籌股；聶振邦指五成以下孖展認購，倘市

況續佳暗盤望升一倍

﹡復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗獲食衛局批准在港緊急使用

﹡本港新增７３宗確診逾半源頭不明，強檢名單增三廈；袁國勇稱麗港城第五

座Ｅ室單位居民需撤離



《即日市況》﹡騰訊領軍港股升７１１點收３０１５９廿一個月高，成交２８６９億



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒５％再探頂，白酒暴漲背後三千個股告跌



《美元匯價》﹡留意美匯８９﹒８０的表現；歐元最新報１﹒２１５８╱６１，日圓最新報

１０３﹒８１╱８２



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）歡迎合資格科創板股票納入滬深港通股票範圍

﹡中國天然氣（００９３１）合資公司註冊資本減少至５０００萬元人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）雅加達分行去年人民幣清算量逾３８６０億元

﹡先健科技（０１３０２）正探索於深交所創業板上市發行新普通股的可行性

﹡兌吧（０１７５３）計劃適時回購最多一成股本

﹡沛然環保（０８３２０）建議二合一，將每手買賣單位由一萬股改至二萬股

﹡佳明集團（０１２７１）出售停車位涉４００萬元

﹡國泰航空（００２９３）委任沈碧嘉為常務董事及財務總裁

﹡莊園牧場（０１５３３）控股股東作價４﹒３億元人民幣出售近１６％Ａ股

﹡景業名邦集團（０２２３１）就尚未償還今年到期７﹒５厘優先票據展開交

換要約

﹡管道工程（０１８６５）向海納智能發行４０００萬元６厘息債券

﹡綠葉製藥（０２１８６）骨折新藥完成三期臨床受試者末次給藥

﹡龍光集團（０３３８０）以４﹒８６億人幣投得寧波鎮海區莊市地鐵地塊

﹡環球醫療（０２６６６）附屬發行第一期不逾１０億元人民幣公司債

﹡國泰（００２９３）上月載客量按年挫９８﹒７％，載貨量跌３２﹒３％；

港府要求２月內機組人員強檢，或需削減６０％客運運力

﹡中國擎天軟件（０１２９７）根據股份獎勵計劃授出１９６５﹒１萬股獎勵

股份

﹡愛得威建設（０６１８９）已向深圳證監局報送上市輔導備案材料

﹡中生製藥（０１１７７）骨質疏鬆症藥物獲藥監局批准治療成年男性的有關

病症

﹡中移動香港推全新計劃，學生５Ｇ入門價１５８元

﹡寶峰時尚（０１１２１）獲福建省計量科學研究院頒發製造ＨＩＴ電池校準

證書

﹡百富（００３２７）安卓支付終端Ａ５０首次以踏板車形式打進土耳其伊斯

坦堡機場



《國企紅籌》﹡深高速（００５４８）投資兩家新能源公司，共涉約７﹒４億元人民幣

﹡新華保險（０１３３６）決議徐志斌出任董事長，有待中國銀保監會核准

﹡方正控股（００４１８）北大方正重整計劃草案提交期限延長至４月３０日

﹡中國電力（０２３８０）去年總售電量按年增加５﹒６２％

﹡大唐發電（００９９１）去年發電量按年增長約２﹒８％



《神州民企》﹡陽光能源（００７５７）料２０２０至２２年主要產品產能將會倍升

﹡飛克國際（０１９９８）將於１月２９日取消上市地位

﹡平安好醫生（０１８３３）與崔玉濤醫生團隊簽署獨家合作協議

﹡興業合金（００５０５）附屬公司與四川鵬程訂建造合約，總代價約１﹒４

億港元



《中國要聞》﹡廣東停發房貸傳聞發酵，銀保監上周才稱新政影響不大

﹡大連發生燃氣洩露導致爆炸事故，已致２人死亡

﹡內地電影春節檔票房難達７０億元預期

﹡字節跳動旗下投資健身食品供應商，經營餐飲服務範圍

﹡原內蒙古銀監局局長、副局長遭查，縱容包商野蠻擴張

﹡北汽張夕勇建議推廣氫燃料電池車，加快布局加氫站

﹡北京今年目標ＧＤＰ增６％以上，ＣＰＩ漲幅３％左右

﹡銀保監表示保險公司核心償付能力充足率不得低於５０％

﹡上交所表示５隻創新未來基金再度臨時停牌

﹡傳工行上調滬房貸利率，工行回應：利率不變

﹡半導體生產鏈擬農歷年後二次漲價，漲幅最高達１５％

﹡財政部表示２０２０年全國彩票銷售同比跌２０﹒９％

﹡人行２０億逆回購利率持平，全口徑淨回籠２４０５億

﹡愛爾蘭將接管法國及丹麥針對ＴｉｋＴｏｋ的私隱調查

﹡廣州獲准設期貨交易所，傳擬設跨交易所指數等產品

﹡中印邊境再曝衝突，雙方無使用武器惟２４名士兵受傷

﹡內地煤炭業界稱供應將回歸穩定，夜期收跌

﹡傳華為徹底出售手機業務，官方回應完全沒有出售計劃

﹡中誠信將中原資管列降級觀察名單，流動性趨緊張

﹡方正集團稱未確定戰略投資者，延後３個月交重整方案

﹡成都將啟數字人幣紅包活動，京東發２０００萬助線上消費

﹡中國煤炭交易中心綜合交易價格指數連續１２期上漲

﹡中國外交部確認中印就邊境問題舉行新一輪會談；美艦隊駛入南海不利和平

，妥善處理涉台問題

﹡去年全國發行地方政府新增債券４５５２５億元

﹡中基協表示１２月底公募基金資產淨值合計近２０萬億元

﹡２０２０年長三角人民幣貸款同比多增１﹒２３萬億



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１５９４６點

﹡傳德國請求台灣促請台積電提高車用晶片供應



《其他消息》﹡建制派促落實區議員宣誓，政府考慮收回部分撥款權

﹡辦周梓樂悼念會，科大學生會會長被勒令休學一學期

﹡邱騰華料海洋公園２０２４－２５年起可錄盈餘

﹡十大屋苑周末成交跌近三成，一手搶客兼疫情反覆

﹡中原按揭表示去年按保金額及宗數同創紀錄新高

﹡帝御．嵐天明日開價，首批部分折實價或低於３００萬

﹡富通推新合資格延期年金保單計劃；富通推「裕享」延期年金計劃２，去年

本地新造保單ＡＰＥ升４２％

﹡深股通額度全日用１０﹒３億元；滬股通額度全日用２４﹒５億元，陸股通

淨流入１９億

﹡眾安銀行獲保險代理機構牌照

﹡李嘉誠基金會資助二千萬予寶血醫院，助２００名患者更換膝關節

﹡招聘顧問表示今年本港就業市場延續不確定性，各行業加速數碼化

﹡零售協會料本港上半年零售銷售額持平，零售業或現裁員及倒閉潮

﹡調查指市民現金及儲蓄佔流動資產比重增３個百分點至６６％；本港市民對

退休生活趨悲觀，七成人疫後無信心安心退休

﹡陸金所香港及陸基金推出首個滬港深聯動投資者教育主題周

﹡恆指公司推出恆生Ａ股（可投資）指數

﹡仲量聯行表示上月中環甲級寫字樓空置率升至７﹒３％

﹡花旗銀行將再推出手機「派利是」功能，鼓勵客戶遙距派利是



《新冠肺炎》﹡本港新增７３宗確診逾半源頭不明，強檢名單增三廈

﹡伊院三護士初步確診，兩內科病房停收新症

﹡梁栢賢稱考慮讓檢疫中心人員及紀律部隊優先接種疫苗

﹡上海上周五至周日再增７例新冠確診病例

﹡北京新增３例本地確診病例，均來自大興

﹡美疾控中心允許特殊情況下混合接種輝瑞及莫德納疫苗

﹡伊利沙伯醫院９４歲女患者離世，累計１７０人染疫亡

﹡佐敦凌晨解封，有區內商戶稱生意額損失達５萬元

﹡果欄商販表示如封區須做好協調，可提早通知商販

﹡封區強檢只找出１３宗確診，梁子超稱成本效益低

﹡袁國勇稱麗港城第五座Ｅ室單位居民需撤離

﹡葉劉支持禁足強檢倡全民檢測，釋疫苗疑慮須做好宣傳

﹡中銀觀塘廣場分行員工初步確診，今日起暫停營業

﹡曾浩輝建議市民接種兩針，未有數據支持混合接種

﹡復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗獲食衛局批准在港緊急使用

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