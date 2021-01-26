《日出而作》納指標指再破頂惟恐慌指數抽升，快手今日開始招股

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３０９６０．００ 跌 ３６．９８點╱０．１２％

標普５００ ３８５５．３６ 升 １３．８９點╱０．３６％

納斯達克 １３６３５．９９ 升 ９２．９３點╱０．６９％

倫敦富時１００ ６６３８．８５ 跌 ５６．２２點╱０．８４％

法蘭克福ＤＡＸ １３６４３．９５ 跌 ２３０．０２點╱１．６６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４７２．３６ 跌 ８７．２１點╱１．５７％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０３．７６，歐元兌美元１．２１４２



《最新資訊》﹡二手居屋樓價上月跌０﹒４％，連挫７個月

﹡爆疫麗港城５座，中層３房套９６８萬易手

﹡韓國第四季經濟增長升１﹒１％，超市場預期

﹡海科創板股票最快３月２２日進入富時羅素旗艦指數

﹡天星減息，１年定存０﹒６厘息仍居榜首

﹡內地今年私募基金備案數量井噴

﹡意大利總理孔特今日將辭職，傳期望再受托組內閣政府

﹡新紓困法案或延後推出，美股個別發展，納指破頂升

﹡全球股市劇烈波動，投資者迴避風險貨幣，美元上漲

﹡滬深交易所與日交所達成協議，推動中日ＥＴＦ互通

﹡ＭＳＣＩ再剔除中廣核及中化工等５間被制裁中資企

﹡白宮拜登新政府將耐心處理中美關係

﹡習近平要推動多邊主義，新冷戰只能把世界推向分裂

﹡印媒印度將永久禁ＴｉｋＴｏｋ等５９個中國Ａｐｐ

﹡人行打著大數據金融科技旗號擅自從事徵信業務屬違法

﹡中國重汽（０３８０８）料全年純利增最少８８％

﹡中遠海能（０１１３８）料全年賺２９億元，增最多５倍

﹡金科服務（０９６６６）料年度純利超過６５％

﹡康龍化成（０３７５９）料全年純利升最多１﹒２倍

﹡麗珠醫藥（０１５１３）料全年純利增最多４０％

﹡中國金茂（００８１７）料全年未計公平值少賺最多５０％

﹡飛尚無煙煤（０１７３８）料全年虧損擴大

﹡快手（０１０２４）今起招股，入場費近１１６１６元

﹡耶倫獲得參議院確認出任美國首位女財長

﹡傳林鄭月娥次子網上交流會自揭在港

﹡上海昨日新增２例本地確診病例

﹡世衛料疫情將持續擴散，福奇不建議推遲二次疫苗接種

﹡國務院發通知合理有序引導群眾就地過年

﹡大昌微綫（００５６７）擬８７８萬坡元售兩船舶，料虧損３３１０萬元

﹡中天宏信（００９９４）建議改名「中天順聯」

﹡中梁（０２７７２）發２﹒５億美元一年期優先票據，票息７﹒５％

﹡五龍動力（００３７８）大股東五龍電動車（００７２９）清盤人擬反對供

股

﹡北控水務（００３７１）於湖南岳陽市成立合營公司

﹡百奧家庭（０２１００）獲騰訊（００７００）增持成主要股東

﹡百濟神州（０６１６０）旗下ＨＩＶ藥品在中國上市申請受理

﹡拉夏貝爾（０６１１６）新增訴訟２８起，涉２﹒３億人幣

﹡泛海國際（００１２９）１﹒５億元售當代置業票據，料收益８１０萬元

﹡青建國際（０１２４０）獲新加坡建築工程，合約料逾１５億元

﹡俄侶（００４８６）與股東Ｅｎ＋之聯繫人簽運輸與維修服務合約

﹡勇利投資（０１１４５）夥山東瘦課網教育合資拓船員在線培訓

﹡美捷匯（０１３８９）擬７８０萬元售遊艇，料收益２１萬元

﹡海吉亞醫療（０６０７８）擬購內地醫院９９％股權

﹡富通保險去年本地客新造保費增４２％

﹡稀美資源（０９９３６）控股股東增持至逾６８％

﹡微創醫療（００８５３）料微創心脈全年多賺最多６０％

﹡新城發展（０１０３０）擬發國際性票據，入標方式釐定發售價及利率

﹡瑞年國際（０２０１０）股份上巿地位今起取消

﹡瑞斯康（０１６７９）溢價１９％發新股，籌１﹒８億元還債

﹡當代置業額外發行綠色優先票據籌約１﹒５億美元

﹡路勁（０１０９８）全年銷售４６８億人幣升１﹒８％

﹡綠城管理（０９９７９）代建項目管理總建築面積按年增１３％；去年新拓

代建項目合約總建築面積增近１７％

﹡耀萊集團（００９７０）發換股債籌１億元，發展放貸業務



《國企紅籌》﹡濰柴動力（０２３３８）建議非公開發行７﹒９３億股Ａ股



《神州民企》﹡中升控股（００８８１）斥資２２７０萬回購４６萬股註銷

﹡比亞迪（０１２１１）４０億美元額度拓外匯衍生品交易

﹡富力地產（０２７７７）附屬發兩年期５億美元１１﹒７５％優先票據



《中國要聞》﹡傳法拉第未來將在中國一線城市設廠，邀請吉利代工

﹡人行首次批出轉股型永續債，兩銀行獲４５億元額度

﹡李克強：提高科技創新能力，瞄向國際前沿加強研究

﹡習近平與國際奧委會主席通電話確保北京冬奧圓滿成功



《新股上市》﹡心通醫療今起招股，入場費近１２３２３元

﹡健倍苗苗（０２１６１）今起招股，入場費２４２４元

