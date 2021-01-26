《新股掛牌》星盛商業首掛開報４﹒４元，較招股價高近１４％

《經濟通通訊社２６日專訊》星盛商業（０６６６８）今日首掛，開報４﹒４元，較招股價

３﹒８６元高出１３﹒９９％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺５４０元。

該股公開發售獲超額認購７５５﹒９倍，一手中籤率１﹒２９％。（ｅｄ）

