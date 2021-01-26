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即市新聞

26/01/2021 07:50

《華爾街內望》新紓困法案或延後推出，美股個別發展，納指破頂升

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國新紓困法案或延後推出，削弱市場對大型企業季績的樂觀
情緒，美股周一（２５日）個別發展，納指破頂上升。
　　道指跌３６點或０﹒１２％，報３０９６０點，曾低見３０５６４點。標指升１３點或
０﹒３６％，報３８５５點。納指高９２點或０﹒６９％，報１３６３５點，曾高見１３７２８
點。
　　投資者將注意力轉向美國國會，參議院民主黨領袖舒默警告，預計新經濟刺激法案可能在４
至６周內都無法通過，目前目標在不早於３月中旬通過。華政官員亦正試圖打消共和黨的擔憂，
他們擔心拜登提出１﹒９萬億美元規模過高。
　　另外在總統拜登公布華府通過採購，提振國內製造業的計劃之際，市場繼續對美國更全面的
經濟重啟，以及疫苗在全國順利分發持樂觀態度。
　　板塊方面，金融股、能源股、材料股領跌，防禦公用股、必需消費品股、地產股跑贏大市。
個股方面，高盛、美國運通等金融公司下跌拖累道指。微軟獲上調目標價漲１﹒５８％，市場預
計今年雲業務將進一步增長。製藥商默克宣布停止兩種新冠疫苗研發，惟收升０﹒２１％。
　　美國指標十年期國債收益率跌至１﹒０４４％，曾低見１﹒０３８％，創月初以來最低。（
ａｌ）

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