《出旗制勝－麥穎儀》美團連升多日，成十大淡倉流入及好倉流出股

《出旗制勝》港股周一（２５日）強勢回勇，恆指將上周五（２２日）近５００點跌幅全數

收復之餘，全日更急升７１１點，企上三萬點大關，收報３０１５９點，創３１個月收市新高。

大市成交金額２８６９億。恆指成分股成交額排名前三有騰訊（００７００）３４８﹒６億、阿

里（０９９８８）１２３﹒５億及美團（０３６９０）１１９﹒１億。

美團（０３６９０）連升６天，昨日再創新高。美團繼續獲北水追捧，截至周一收市已錄得

連續１４日淨買入。有大行調升美團目標價達３２﹒２％，由３４２元升至４５２元。上調目標

價源於美團外賣配送及到店餐飲業務繼續穩健復甦。不過，大行亦指出美團在雜貨業務方面有較

大投資，因此下調２０２０年和２０２１年度經營利潤率預測３％及１５％。繼續看好之投資者

或可留意美團購２２８２０，行使價４６８﹒２元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅６２﹒３％，

換股比率１００兌１，２０２１年０５月０３日到期。

由於美團股價連升多日，１４天相對強弱指數（ＲＳＩ）＞７０，屬超買水平，意味股價或

於短期內有回調壓力資金同時見流向部署淡倉，美團成為十大淡倉流入及好倉流出之個股。如看

淡後市，或可留意美團沽２２７９５，行使價３３３﹒０元，實際槓桿３﹒１倍，引伸波幅

５９﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。

汽車股繼續狀態大勇，其中比亞迪（０１２１１）已連升４天，昨日再創新高。有大行指比

亞迪早前完成配股有助降低財務開支，加上計劃分拆ＩＧＢＴ芯片於內地上市，預期帶動股價造

好，因此提升目標價升至２９０元。截至周一收市，北水連續３個交易日淨買入，繼續看好新能

源汽車前景，對比亞迪股價繼續看高一線的投資者或可留意比亞迪購１２１５２，行使價

３１３﹒０８元，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅７８﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年

０５月２８日到期。輪證資金流方面，比亞迪昨日為十大好倉流出及十大淡倉流出之個股，部分

投資者或已獲利離場。如認為股價短期內會有回吐壓力，或可留意比亞迪沽２９３２６，行使價

２０８﹒０元，實際槓桿２﹒７倍，引伸波幅６９﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年

０７月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

