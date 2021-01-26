  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2021 11:52

《出旗制勝－麥穎儀》美團連升多日，成十大淡倉流入及好倉流出股

　　《出旗制勝》港股周一（２５日）強勢回勇，恆指將上周五（２２日）近５００點跌幅全數
收復之餘，全日更急升７１１點，企上三萬點大關，收報３０１５９點，創３１個月收市新高。
大市成交金額２８６９億。恆指成分股成交額排名前三有騰訊（００７００）３４８﹒６億、阿
里（０９９８８）１２３﹒５億及美團（０３６９０）１１９﹒１億。
　　美團（０３６９０）連升６天，昨日再創新高。美團繼續獲北水追捧，截至周一收市已錄得
連續１４日淨買入。有大行調升美團目標價達３２﹒２％，由３４２元升至４５２元。上調目標
價源於美團外賣配送及到店餐飲業務繼續穩健復甦。不過，大行亦指出美團在雜貨業務方面有較
大投資，因此下調２０２０年和２０２１年度經營利潤率預測３％及１５％。繼續看好之投資者
或可留意美團購２２８２０，行使價４６８﹒２元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅６２﹒３％，
換股比率１００兌１，２０２１年０５月０３日到期。
　　由於美團股價連升多日，１４天相對強弱指數（ＲＳＩ）＞７０，屬超買水平，意味股價或
於短期內有回調壓力資金同時見流向部署淡倉，美團成為十大淡倉流入及好倉流出之個股。如看
淡後市，或可留意美團沽２２７９５，行使價３３３﹒０元，實際槓桿３﹒１倍，引伸波幅
５９﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。
　　汽車股繼續狀態大勇，其中比亞迪（０１２１１）已連升４天，昨日再創新高。有大行指比
亞迪早前完成配股有助降低財務開支，加上計劃分拆ＩＧＢＴ芯片於內地上市，預期帶動股價造
好，因此提升目標價升至２９０元。截至周一收市，北水連續３個交易日淨買入，繼續看好新能
源汽車前景，對比亞迪股價繼續看高一線的投資者或可留意比亞迪購１２１５２，行使價
３１３﹒０８元，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅７８﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年
０５月２８日到期。輪證資金流方面，比亞迪昨日為十大好倉流出及十大淡倉流出之個股，部分
投資者或已獲利離場。如認為股價短期內會有回吐壓力，或可留意比亞迪沽２９３２６，行使價
２０８﹒０元，實際槓桿２﹒７倍，引伸波幅６９﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年
０７月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning26/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：蒙牛現階段可重新部署
數碼轉型攻略26/01/2021
5G來臨　人才都準備好了嗎？
香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】佐敦圍封兩日發現13宗陽性個案　傳果欄或封區檢測
中國故事25/01/2021
《神州經脈》中印邊境衝突又起　本地確診續破百　滬指收升再探頂
財經熱話25/01/2021
港股飊711點收企三萬關創廿一個月高　騰訊升一成　科指漲4﹒5%創新高　
香港要聞25/01/2021
【新冠肺炎】葉劉支持禁足強檢倡全民檢測　釋疫苗疑慮須做好宣傳
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】新城市廣場 X LEGO® 12生肖躍動新春利是封套裝

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Gogo Herbs 進口保健品專門店 - Charenda高效EPA成人魚油

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>