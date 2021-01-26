《缸邊隨筆－石鏡泉》北水南下何時停？

《缸邊隨筆》昨日（２５日）恆指又漲逾７００點，都因北水續南下買港股，因為港股平，

果真如是？



史記貨殖列傳：「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往」，幾千年前的太史公，已一

早指出「無非為利」，怎樣才可有更多利？



（１）團抱。這是國內炒家用語，即是大家合力煲起某些股票，上一轉Ａ股升逾３６００，

就是國內炒家合謀（還是不謀而合）。但總之就出現「團抱」現象，只到最近才再不「團抱」，

持股者就散水，有部分散了的水就南下來港，在港再「團抱」過。



（２）期指。１９９８年索羅斯等大鱷來衝港股匯，他們除了沽空實股外，還會沽期指，他

們估到期指結算就可股、指雙賺。但本港的打鱷者也非善類，在８月中就攔截，並把實股買上去

。由於實股上，期指也必上，遲一步沽期指的「鈍鱷」，當期指升破他們的沽貨位時，就不得不

冚其淡倉，一冚，會刺激期指更升。這個滾雪球效應便會愈滾愈急，產生骨牌效應時，就乜鱷都

危。今周五（２９日）是１月期指結算，北水會否只炒到１月便鳴金收兵，還是會在２月仍乘勝

追擊？



筆者的看法是：每日可以升７００點嗎？如恆指、期指之後每日升幅由升７００點，改為升

６００點、升５００點、升４００點、升３００點時，你道市場會怎想？會否出現：好友走得摩

的恐懼？若是，則上文第一點的「團抱」就可能要散Ｂａｎｄ了。



北水欲維持一定高水平的恆指（其實意在期指）的升幅，在未來數日是不可能只追捧那些新

經濟、Ａ股稀缺的巨頭，有必要改為向恆指成分股的其他股份發展。



由１月４日至今，逾２０００億北水，主要買了騰訊（００７００）、中移動

（００９４１）、中海油（００８８３）、中芯國際（００９８１）、美團（０３６９０）、中

電信（００７２８）、中聯通（００７６２）、小米（０１８１０）、港交所（００３８８）、

思摩爾國際（０６９６９）、比亞迪（０１２１１）等。這些股都是大價、大市值、成交多，才

能讓北水蛟龍起風浪。那些十蚊股、廿蚊股，除非成交超大，不然是不夠北水蛟龍的牙縫，有排

才買夠。要出貨也要時日，這類股要買，怕也不是先為今時１月期指結算，而是要為２月狙擊鋪

路。



又不可買、又要買，是否有矛盾？不一定，假如北水蛟龍想谷爆１月期指來結算，他們可以

買小部分這些十蚊股、廿蚊股。例如建行（００９３９）、工行（０１３９８）、農行

（０１２８８）、郵儲行（０１６５８）這些相對細價股，集掖可成裘，提振恆指升幅，推至今

周五，就等１月期指之後「團抱」散了，這些金融股跌極有限，如果攤長出貨，隨時尚有可觀利

潤。



如北水蛟龍想２月續追狙擊，則他們不能不兼買其他恆指成分股中的實力。但價細，成交未

必太多，有一定息派之股，如希慎（０００１４）、領展（００８２３）等，這些股，進可攻、

退可守，唯一顧忌是外資基金也持有一定數量的這些股。北水蛟龍搶太高，就會方便了外資基金

出貨。



＊北水或改買Ｈ股＊



北水蛟龍另個可混的水是ＡＨ股，今時仍有不少ＡＨ股差價大的，這些股，外資持貨未必太

多，因為外資不識貨，或是他們無膽揸Ａ貨，北水蛟龍如肯買ＡＨ股中的Ａ股，只要在法例所容

，他們是可以沽出其Ａ股，改買其Ｈ股。



想到了這些之後，怎揀呢？



（１）可以膽大過北水蛟龍，跟他們續搶他們追逐的大價科技股，遲上車就遲上車，當賺少

前一截。但回吐就……？



（２）布局北水蛟龍可能下一波的獵物，這包括有一定價差的ＡＨ股，或無ＡＨ股的優質恆

指成分股？



這在兩者之間揀，怎揀？



萬種行情歸於市，你北水蛟龍肯買，就一定價升、成交升。《經濟通》有三個頗重要的表：



（１）行業板塊：

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ｓｔｒｙ＿ａｄｕ﹒ｐｈｐ



可看到當日的熱門、冷門板塊，除了看升跌股數外，更重要的是對比之前一日資金與當日資

金的成交量，如迭連數天其成交（即流入資金多了，你都知，資金是扎堆在哪裏。）



（２）指數成分股表現：

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ｘｅｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｓｕｂｔｙｐｅ＝ＨＳＩ



你看看昨天恆指成分股表現？升多定跌多？



指數升逾７００點，還是綠色（跌）多於紅（升），如這個綠多紅少仍在未來數天持續，則

北水蛟龍有幾大決心去谷爆１月期指結算就要考慮、考慮。



（３）ＡＨ股表現：

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請觀看《經濟通》ＡＨ股表現。除了看ＡＨ股差價外，還要留心，是否Ａ股跌Ｈ股升，若是

，更要看緊有關的Ｈ股了。



北水蛟龍是長駐港地，還是打個轉就班資回北，是港人投資者這幾天不能不關注的議題。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

